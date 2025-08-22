Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Болонье идет заседание по делу о подрыве "Северных потоков"
14:18 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/bolonja-2036981494.html
СМИ: в Болонье идет заседание по делу о подрыве "Северных потоков"
в мире
италия
украина
болонья
сергей кузнецов (архитектор)
северный поток
РИМ, 22 авг - РИА Новости. Заседание о подтверждении ареста гражданина Украины Сергея Кузнецова, задержанного в Италии в связи с терактом на "Северных потоках", идет в суде Болоньи в закрытом режиме, передает агентство Ansa. Заседание проходит за закрытыми дверям и после доставки фигуранта в суд, отмечает агентство. Суд рассматривает вопрос о помещении Кузнецова в тюрьму. Относительно его экстрадиции в Германии по запросу прокуратуры, итальянский суд располагает сроком в два месяца, пишет Ansa. В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который предположительно выступил координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Кузнецова арестовали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. О находящемся в розыске человеке местные карабинеры узнали после его регистрации в гостиничном комплексе.
италия
украина
болонья
© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
РИМ, 22 авг - РИА Новости. Заседание о подтверждении ареста гражданина Украины Сергея Кузнецова, задержанного в Италии в связи с терактом на "Северных потоках", идет в суде Болоньи в закрытом режиме, передает агентство Ansa.
Заседание проходит за закрытыми дверям и после доставки фигуранта в суд, отмечает агентство. Суд рассматривает вопрос о помещении Кузнецова в тюрьму. Относительно его экстрадиции в Германии по запросу прокуратуры, итальянский суд располагает сроком в два месяца, пишет Ansa.
В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который предположительно выступил координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года.
Кузнецова арестовали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. О находящемся в розыске человеке местные карабинеры узнали после его регистрации в гостиничном комплексе.
Сергей Кузнецов, арестованный в Италии в связи с терактом на Северных потоках - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Появилось фото украинца, арестованного из-за терактов на "Северных потоках"
В миреИталияУкраинаБолоньяСергей Кузнецов (архитектор)Северный поток
 
 
