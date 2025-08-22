https://ria.ru/20250822/bolonja-2036981494.html

СМИ: в Болонье идет заседание по делу о подрыве "Северных потоков"

СМИ: в Болонье идет заседание по делу о подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 22.08.2025

СМИ: в Болонье идет заседание по делу о подрыве "Северных потоков"

Заседание о подтверждении ареста гражданина Украины Сергея Кузнецова, задержанного в Италии в связи с терактом на "Северных потоках", идет в суде Болоньи в... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T14:18:00+03:00

2025-08-22T14:18:00+03:00

2025-08-22T14:18:00+03:00

в мире

италия

украина

болонья

сергей кузнецов (архитектор)

северный поток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_0f68f186fb5e8c240652803496862afd.jpg

РИМ, 22 авг - РИА Новости. Заседание о подтверждении ареста гражданина Украины Сергея Кузнецова, задержанного в Италии в связи с терактом на "Северных потоках", идет в суде Болоньи в закрытом режиме, передает агентство Ansa. Заседание проходит за закрытыми дверям и после доставки фигуранта в суд, отмечает агентство. Суд рассматривает вопрос о помещении Кузнецова в тюрьму. Относительно его экстрадиции в Германии по запросу прокуратуры, итальянский суд располагает сроком в два месяца, пишет Ansa. В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который предположительно выступил координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Кузнецова арестовали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. О находящемся в розыске человеке местные карабинеры узнали после его регистрации в гостиничном комплексе.

https://ria.ru/20250822/foto-2036913247.html

италия

украина

болонья

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, италия, украина, болонья, сергей кузнецов (архитектор), северный поток