СМИ: в Болонье идет заседание по делу о подрыве "Северных потоков"
СМИ: в Болонье идет заседание по делу о подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 22.08.2025
СМИ: в Болонье идет заседание по делу о подрыве "Северных потоков"
Заседание о подтверждении ареста гражданина Украины Сергея Кузнецова, задержанного в Италии в связи с терактом на "Северных потоках", идет в суде Болоньи в... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T14:18:00+03:00
2025-08-22T14:18:00+03:00
2025-08-22T14:18:00+03:00
РИМ, 22 авг - РИА Новости. Заседание о подтверждении ареста гражданина Украины Сергея Кузнецова, задержанного в Италии в связи с терактом на "Северных потоках", идет в суде Болоньи в закрытом режиме, передает агентство Ansa. Заседание проходит за закрытыми дверям и после доставки фигуранта в суд, отмечает агентство. Суд рассматривает вопрос о помещении Кузнецова в тюрьму. Относительно его экстрадиции в Германии по запросу прокуратуры, итальянский суд располагает сроком в два месяца, пишет Ansa. В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который предположительно выступил координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Кузнецова арестовали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. О находящемся в розыске человеке местные карабинеры узнали после его регистрации в гостиничном комплексе.
СМИ: в Болонье идет заседание по делу о подрыве "Северных потоков"
Ansa: в Болонье идет суд об аресте украинца из-за подрыва "Северных потоков"