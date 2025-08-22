Рейтинг@Mail.ru
В Волгоградской области отражают массированную атаку беспилотников - РИА Новости, 22.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
03:38 22.08.2025 (обновлено: 03:39 22.08.2025)
В Волгоградской области отражают массированную атаку беспилотников
специальная военная операция на украине
волгоград
волгоградская область
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Отражается массированная атака БПЛА на территорию Волгоградской области, обломки упали на юге Волгограда, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров."Силами Министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака БПЛА на территорию Волгоградской области. В связи с падением обломков беспилотных летательных аппаратов на юге города - в районе улиц Удмуртской и Джека Лондона - возникли локальные возгорания сухой растительности", - заявил Бочаров, чьи слова приводятся в сообщении в Telegram-канале администрации региона.Он отметил, что на местах уже работают пожарные расчеты, по предварительным данным, пострадавших нет.
волгоград, волгоградская область
Специальная военная операция на Украине, Волгоград, Волгоградская область
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Отражается массированная атака БПЛА на территорию Волгоградской области, обломки упали на юге Волгограда, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
"Силами Министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака БПЛА на территорию Волгоградской области. В связи с падением обломков беспилотных летательных аппаратов на юге города - в районе улиц Удмуртской и Джека Лондона - возникли локальные возгорания сухой растительности", - заявил Бочаров, чьи слова приводятся в сообщении в Telegram-канале администрации региона.
Он отметил, что на местах уже работают пожарные расчеты, по предварительным данным, пострадавших нет.
Специальная военная операция на УкраинеВолгоградВолгоградская область
 
 
