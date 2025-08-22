https://ria.ru/20250822/bocharov-2036884824.html

В Волгоградской области отражают массированную атаку беспилотников

В Волгоградской области отражают массированную атаку беспилотников - РИА Новости, 22.08.2025

В Волгоградской области отражают массированную атаку беспилотников

Отражается массированная атака БПЛА на территорию Волгоградской области, обломки упали на юге Волгограда, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T03:38:00+03:00

2025-08-22T03:38:00+03:00

2025-08-22T03:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

волгоград

волгоградская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255940_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_41c0d91a5c32aa060c78837cf282f12d.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Отражается массированная атака БПЛА на территорию Волгоградской области, обломки упали на юге Волгограда, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров."Силами Министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака БПЛА на территорию Волгоградской области. В связи с падением обломков беспилотных летательных аппаратов на юге города - в районе улиц Удмуртской и Джека Лондона - возникли локальные возгорания сухой растительности", - заявил Бочаров, чьи слова приводятся в сообщении в Telegram-канале администрации региона.Он отметил, что на местах уже работают пожарные расчеты, по предварительным данным, пострадавших нет.

https://ria.ru/20250822/opasnost-2036882368.html

волгоград

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

волгоград, волгоградская область