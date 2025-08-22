https://ria.ru/20250822/bocharov-2036884824.html
В Волгоградской области отражают массированную атаку беспилотников
В Волгоградской области отражают массированную атаку беспилотников - РИА Новости, 22.08.2025
В Волгоградской области отражают массированную атаку беспилотников
Отражается массированная атака БПЛА на территорию Волгоградской области, обломки упали на юге Волгограда, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Отражается массированная атака БПЛА на территорию Волгоградской области, обломки упали на юге Волгограда, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров."Силами Министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака БПЛА на территорию Волгоградской области. В связи с падением обломков беспилотных летательных аппаратов на юге города - в районе улиц Удмуртской и Джека Лондона - возникли локальные возгорания сухой растительности", - заявил Бочаров, чьи слова приводятся в сообщении в Telegram-канале администрации региона.Он отметил, что на местах уже работают пожарные расчеты, по предварительным данным, пострадавших нет.
В Волгоградской области отражают массированную атаку беспилотников
