В Госдуме оценили сроки появления RuStore на айфонах

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Магазин приложений RuStore до конца 2025 года может стать доступным в AppStore и появиться в списке приложений, которые Apple предлагает установить при первом запуске смартфона, считает первый заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. "Думаю, что будет так: если не к сентябрю, то уж точно до конца года RuStore появится в списке приложений, которые Apple предлагает установить при первом запуске смартфона. Также оно станет доступно в App Store", - написал Горелкин в своем канале в Max. Депутат сообщил, что его источники подтверждают, что Apple обсуждает с российской стороной переустановку Rustore на свои устройства. "Компания заинтересована в сохранении своих позиций на рынке РФ, поэтому стремится соблюдать наше законодательство. Технологические условия для работы альтернативных магазинов приложений на iOS созданы еще три года назад", - добавил депутат. Он выразил уверенность в том, что ВК и Apple согласуют справедливый размер комиссий за размещение платных приложений и внутренние продажи и найдут способ для осуществления взаиморасчетов, который не будет нарушать ни американское, ни российское законодательство. "Появление в "яблочной" экосистеме RuStore может вызвать на Западе громкий медийный скандал. Но Apple уже не раз оказывалась под огнем критики леволиберальных медиа, обвинявших её в сотрудничестве с российскими и китайскими властями. Один из последних примеров – блокировка иноагентских подкастов, вызвавшая громкую медийную истерику, которая длилась дня два и совершенно никак не отразилась на акциях компании. Так что медиариски я бы переоценивать не стал", - подчеркнул Горелкин.

