В Астрахани стартовал юбилейный Каспийский медиафорум

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг — РИА Новости. Десятый Каспийский медиафорум стартовал в Астрахани, гостями стали сотни международных журналистов, сообщил глава региона Игорь Бабушкин.Он открыл пленарное заседание юбилейного форума, в котором очно приняли участие более 700 гостей, также около трех тысяч присоединились в онлайн-формате. Среди гостей мероприятия — посол Ирана в России Казем Джалали, посол Казахстана Даурен Абаев, посол Узбекистана Ботиржон Асадов. В рамках мероприятия эксперты из Прикаспийских стран обсудили тему "История Каспия: от прошлого к будущему". Обращаясь к участникам и гостям, глава региона подчеркнул его ключевую роль в укреплении гуманитарных и экономических связей между странами Прикаспия."Исторически Астраханская область — это мост между разными культурами и цивилизациями, точка переплетения гуманитарных и экономических связей на Каспии на протяжении многих веков. Поэтому ключевая тема нынешнего медиафорума выбрана неслучайно", — сказал он.Бабушкин подчеркнул, что именно обращение к общим историческим корням, к вековым традициям добрососедства является фундаментом будущего стран в справедливом многополярном мире. Он отметил, что за десять лет форум превратился из узкопрофессионального журналистского мероприятия в действенную площадку для обсуждения всей актуальной каспийской повестки. "Сегодня это геостратегическая точка для "сверки часов" по ключевым вопросам Прикаспийского региона. В этом году, помимо медиаотрасли, в программе форума вопросы транспорта, логистики, экологии Каспия, развития культурного обмена", — сказал Бабушкин. В рамках выступления он анонсировал открытие фестиваля "Каспийские сезоны" в Астраханском кремле, а также поздравил победителей международного конкурса журналистских работ "Каспий без границ".

