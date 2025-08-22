https://ria.ru/20250822/aftershok--2036936758.html

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5 - РИА Новости, 22.08.2025

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5

Афтершок магнитудой 5 зафиксирован в 11.15 мск на Камчатке на расстоянии 298 километров от Петропавловска-Камчатского, сообщил Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. РИА Новости, 22.08.2025

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Афтершок магнитудой 5 зафиксирован в 11.15 мск на Камчатке на расстоянии 298 километров от Петропавловска-Камчатского, сообщил Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. "Расстояние от ПК: 298. Глубина (км): 77.0. Магнитуда: 5,0, - сообщается в Telegram-канале филиала. Специалисты продолжают круглосуточный мониторинг сейсмической обстановки в регионе. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.

