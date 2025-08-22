Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5 - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:32 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/aftershok--2036936758.html
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5 - РИА Новости, 22.08.2025
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5
Афтершок магнитудой 5 зафиксирован в 11.15 мск на Камчатке на расстоянии 298 километров от Петропавловска-Камчатского, сообщил Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T11:32:00+03:00
2025-08-22T11:32:00+03:00
камчатка
петропавловск-камчатский
российская академия наук
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607242_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_da14a20d84dbe73490c7c19949efd3b3.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Афтершок магнитудой 5 зафиксирован в 11.15 мск на Камчатке на расстоянии 298 километров от Петропавловска-Камчатского, сообщил Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. "Расстояние от ПК: 298. Глубина (км): 77.0. Магнитуда: 5,0, - сообщается в Telegram-канале филиала. Специалисты продолжают круглосуточный мониторинг сейсмической обстановки в регионе. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.
https://ria.ru/20250822/zemletryasenie-2036889693.html
камчатка
петропавловск-камчатский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607242_256:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_740e06333bea9d68f5d93e5e186cf53e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук, происшествия
Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук, Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5

Афтершок магнитудой 5 зафиксирован на Камчатке

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Афтершок магнитудой 5 зафиксирован в 11.15 мск на Камчатке на расстоянии 298 километров от Петропавловска-Камчатского, сообщил Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН.
"Расстояние от ПК: 298. Глубина (км): 77.0. Магнитуда: 5,0, - сообщается в Telegram-канале филиала.
Специалисты продолжают круглосуточный мониторинг сейсмической обстановки в регионе. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.
Пролив Дрейка в бухте Биологов в Антарктиде - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 8,0 в проливе Дрейка
Вчера, 05:37
 
КамчаткаПетропавловск-КамчатскийРоссийская академия наукПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала