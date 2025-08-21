Рейтинг@Mail.ru
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6
07:51 21.08.2025 (обновлено: 08:22 21.08.2025)
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6
П.-КАМЧАТСКИЙ, 21 авг — РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 у восточного побережья Камчатки, сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН в Telegram-канале."Время UTC: 21 августа, 03:44:48 (15:44 по камчатскому времени, 06:44 по московскому времени. — Прим. ред.). Координаты: 51.4469 северной широты, 160.1343 восточной долготы. Магнитуда: 5,6", — говорится в посте.Эпицентр располагался в 208 километрах от Петропавловска-Камчатского, в акватории Тихого океана. Очаг землетрясения залегал на глубине 50,4 километра.Жители некоторых микрорайонов сообщили в соцсетях, что почувствовали подземные толчки. Землетрясение на КамчаткеУ берегов Камчатки 30 июля произошло самое мощное землетрясение за весь период наблюдений: его магнитуда достигла 8,8. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров.С тех пор ученые ежедневно фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются, а интенсивность и мощность повторных толчков постепенно снижается.
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6

П.-КАМЧАТСКИЙ, 21 авг — РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 у восточного побережья Камчатки, сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН в Telegram-канале.
"Время UTC: 21 августа, 03:44:48 (15:44 по камчатскому времени, 06:44 по московскому времени. — Прим. ред.). Координаты: 51.4469 северной широты, 160.1343 восточной долготы. Магнитуда: 5,6", — говорится в посте.
Эпицентр располагался в 208 километрах от Петропавловска-Камчатского, в акватории Тихого океана. Очаг землетрясения залегал на глубине 50,4 километра.
Жители некоторых микрорайонов сообщили в соцсетях, что почувствовали подземные толчки.

Землетрясение на Камчатке

У берегов Камчатки 30 июля произошло самое мощное землетрясение за весь период наблюдений: его магнитуда достигла 8,8. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров.
С тех пор ученые ежедневно фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются, а интенсивность и мощность повторных толчков постепенно снижается.
Камчатка Петропавловск-Камчатский Тихий океан Российская академия наук Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области Происшествия
 
 
