https://ria.ru/20250821/zemletryasenie-2036641161.html

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 21.08.2025

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 у восточного побережья Камчатки, сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН в... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T07:51:00+03:00

2025-08-21T07:51:00+03:00

2025-08-21T08:22:00+03:00

камчатка

петропавловск-камчатский

тихий океан

российская академия наук

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004590674_0:101:3071:1828_1920x0_80_0_0_66800d917ab83890c6444f17bef7467d.jpg

П.-КАМЧАТСКИЙ, 21 авг — РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 у восточного побережья Камчатки, сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН в Telegram-канале."Время UTC: 21 августа, 03:44:48 (15:44 по камчатскому времени, 06:44 по московскому времени. — Прим. ред.). Координаты: 51.4469 северной широты, 160.1343 восточной долготы. Магнитуда: 5,6", — говорится в посте.Эпицентр располагался в 208 километрах от Петропавловска-Камчатского, в акватории Тихого океана. Очаг землетрясения залегал на глубине 50,4 километра.Жители некоторых микрорайонов сообщили в соцсетях, что почувствовали подземные толчки. Землетрясение на КамчаткеУ берегов Камчатки 30 июля произошло самое мощное землетрясение за весь период наблюдений: его магнитуда достигла 8,8. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров.С тех пор ученые ежедневно фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются, а интенсивность и мощность повторных толчков постепенно снижается.

https://ria.ru/20250820/kamchatka-2036456012.html

https://ria.ru/20250821/zemletryasenie-2036618916.html

камчатка

петропавловск-камчатский

тихий океан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

камчатка, петропавловск-камчатский, тихий океан, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия