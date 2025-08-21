Зеленского заставят принять участие в выборах, считают в Госдуме
Журавлев: Зеленского всё же заставят принять участие в выборах на Украине
© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Владимира Зеленского всё же заставят принять участие в выборах на Украине, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"), комментируя соглашение украинского и британского избиркомов об "обмене опытом".
Избирательная комиссия Великобритании во вторник объявила о подписании соглашения о сотрудничестве и "обмене опытом" с Центральной избирательной комиссией Украины. Отмечается, что информация, полученная украинской комиссией, "поможет ей в проведении выборов после завершения конфликта" на Украине.
"Самое важное в этом заявлении – Зеленского все-таки заставят пойти на выборы. Западу нужен легитимный персонаж во главе Украины, который сможет подписать документы о капитуляции. Либо какие-то другие, останавливающие конфликт", - сказал Журавлев.
Он отметил, что Зеленскому при таком раскладе ничего не светит. По словам политика, даже украинские социологические службы, подконтрольные офису Зеленского, не дают ему ни единого шанса.
"Он сейчас, судя по опросам, на четвертом месте, после Залужного, Буданова и Шмыгаля. Поэтому и упирается изо всех сил, чтобы война не заканчивалась – военное положение как будто оправдывает то, что президента в стране не выбирают. Но западные кураторы, очевидно, все же настаивают на соблюдении законности", - добавил депутат.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. В феврале президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
