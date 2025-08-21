Рейтинг@Mail.ru
Зеленского заставят принять участие в выборах, считают в Госдуме - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:08 21.08.2025 (обновлено: 11:32 21.08.2025)
https://ria.ru/20250821/zelenskiy-2036666811.html
Зеленского заставят принять участие в выборах, считают в Госдуме
Зеленского заставят принять участие в выборах, считают в Госдуме - РИА Новости, 21.08.2025
Зеленского заставят принять участие в выборах, считают в Госдуме
Владимира Зеленского всё же заставят принять участие в выборах на Украине, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T11:08:00+03:00
2025-08-21T11:32:00+03:00
в мире
владимир путин
нато
турция
владимир зеленский
австрия
россия
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238475_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_02fd149c84d74b28495ed64ac7684fc3.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Владимира Зеленского всё же заставят принять участие в выборах на Украине, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"), комментируя соглашение украинского и британского избиркомов об "обмене опытом".Избирательная комиссия Великобритании во вторник объявила о подписании соглашения о сотрудничестве и "обмене опытом" с Центральной избирательной комиссией Украины. Отмечается, что информация, полученная украинской комиссией, "поможет ей в проведении выборов после завершения конфликта" на Украине."Самое важное в этом заявлении – Зеленского все-таки заставят пойти на выборы. Западу нужен легитимный персонаж во главе Украины, который сможет подписать документы о капитуляции. Либо какие-то другие, останавливающие конфликт", - сказал Журавлев.Он отметил, что Зеленскому при таком раскладе ничего не светит. По словам политика, даже украинские социологические службы, подконтрольные офису Зеленского, не дают ему ни единого шанса."Он сейчас, судя по опросам, на четвертом месте, после Залужного, Буданова и Шмыгаля. Поэтому и упирается изо всех сил, чтобы война не заканчивалась – военное положение как будто оправдывает то, что президента в стране не выбирают. Но западные кураторы, очевидно, все же настаивают на соблюдении законности", - добавил депутат.Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. В феврале президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
https://ria.ru/20250818/ukraina-2036181651.html
https://ria.ru/20250818/zelenskiy-2036170149.html
турция
австрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238475_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_27c2b3cf329513ef04828be00941bd17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, нато, турция, владимир зеленский, австрия, россия, юрий ушаков
В мире, Владимир Путин, НАТО, Турция, Владимир Зеленский, Австрия, Россия, Юрий Ушаков
Зеленского заставят принять участие в выборах, считают в Госдуме

Журавлев: Зеленского всё же заставят принять участие в выборах на Украине

© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Владимира Зеленского всё же заставят принять участие в выборах на Украине, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"), комментируя соглашение украинского и британского избиркомов об "обмене опытом".
Избирательная комиссия Великобритании во вторник объявила о подписании соглашения о сотрудничестве и "обмене опытом" с Центральной избирательной комиссией Украины. Отмечается, что информация, полученная украинской комиссией, "поможет ей в проведении выборов после завершения конфликта" на Украине.
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
СМИ раскрыли, как США могут вынудить Украину согласиться на сделку
18 августа, 23:35
"Самое важное в этом заявлении – Зеленского все-таки заставят пойти на выборы. Западу нужен легитимный персонаж во главе Украины, который сможет подписать документы о капитуляции. Либо какие-то другие, останавливающие конфликт", - сказал Журавлев.
Он отметил, что Зеленскому при таком раскладе ничего не светит. По словам политика, даже украинские социологические службы, подконтрольные офису Зеленского, не дают ему ни единого шанса.
"Он сейчас, судя по опросам, на четвертом месте, после Залужного, Буданова и Шмыгаля. Поэтому и упирается изо всех сил, чтобы война не заканчивалась – военное положение как будто оправдывает то, что президента в стране не выбирают. Но западные кураторы, очевидно, все же настаивают на соблюдении законности", - добавил депутат.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. В феврале президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
Зеленский: территориальные вопросы мы обсудим на трехсторонней встрече - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Зеленский высказался об обсуждении территориальных вопросов
18 августа, 22:05
 
В миреВладимир ПутинНАТОТурцияВладимир ЗеленскийАвстрияРоссияЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала