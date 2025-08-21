Рейтинг@Mail.ru
10:32 21.08.2025 (обновлено: 11:00 21.08.2025)
Зеленский рассказал, какие хочет гарантии безопасности для Украины
в мире
украина
киев
владимир зеленский
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что хочет гарантий безопасности для Украины по примеру гарантий США для Израиля, передает украинское агентство УНИАН."В качестве примера (Зеленский - ред.) привел гарантии США для Израиля", - говорится в сообщении.По словам Зеленского, которые приводит агентство Франс Пресс, Украина хочет прийти к пониманию об архитектуре гарантий безопасности в течение 7-10 дней.Президент США Дональд Трамп во вторник заявлял о подготовке к встрече между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора в ночь на вторник по московскому времени Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.Как заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и готова к работе в любых форматах. При этом он отметил, что Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Он также подчеркнул, что потенциальная трехсторонняя встреча не должна привести к ухудшению ситуации и по этой причине требует тщательной подготовки.
в мире, украина, киев, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский
© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что хочет гарантий безопасности для Украины по примеру гарантий США для Израиля, передает украинское агентство УНИАН.
"В качестве примера (Зеленский - ред.) привел гарантии США для Израиля", - говорится в сообщении.
По словам Зеленского, которые приводит агентство Франс Пресс, Украина хочет прийти к пониманию об архитектуре гарантий безопасности в течение 7-10 дней.
Президент США Дональд Трамп во вторник заявлял о подготовке к встрече между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора в ночь на вторник по московскому времени Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Как заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и готова к работе в любых форматах. При этом он отметил, что Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Он также подчеркнул, что потенциальная трехсторонняя встреча не должна привести к ухудшению ситуации и по этой причине требует тщательной подготовки.
