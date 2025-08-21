Рейтинг@Mail.ru
Запад пытается взять реванш за Украину, считает сербский дипломат - РИА Новости, 21.08.2025
10:38 21.08.2025
Запад пытается взять реванш за Украину, считает сербский дипломат
БЕЛГРАД, 21 авг - РИА Новости. Волна насилия на акциях протеста в Сербии не случайно совпала по времени с мирными переговорами по Украине на Аляске и Вашингтоне - Западная Европа пытается взять реванш за то, что у неё не получилось на Украине, заявил РИА Новости сербский дипломат, посол МИД Сербии (до февраля 2025 года) Владимир Кршлянин. "Волна протестов совпала и с наступлением на (президент РС БиГ Милорада) Додика в Республике Сербской. Волна насилия в Белграде как раз совпадает с переговорами на Аляске и в Вашингтоне. То есть можно видеть, что, наверное, за этим стоят определенные страны Западной Европы. В первую очередь Великобритания, Германия. Может быть, Франция. Их расчеты, связанные с Украиной, не реализуются. И теперь делают все возможное, чтобы и Сербию не потерять", - считает Кршлянин. По его оценке, Запад недоволен влиянием России на Балканах и отказом Белграда поддерживать антироссийские санкции. По словам дипломата, за 10 месяцев митингов стало очевидно, что у протестов, хотя они внешне выглядят как спонтанные и мирные акции студентов, есть некий связанный с Западом теневой штаб, который координирует и финансирует протесты. "Единый мозговой центр - он, наверное существует. Это видно из того, как протестные акции организуются. Совершенно невозможно, что эти молодые люди 18-20 лет могут все это придумать и организовать так совершенно", - заявил Кршлянин. Он отметил, что протесты продолжаются уже 10 месяцев и кто-то должен их финансировать. По предположению дипломата, основой для координации протестов стала широкая сеть западных НКО, работающая в Сербии еще со времён "цветной революции" 2000 года, когда был свергнут президент Слободан Милошевич. "Существует большая сеть западных организаций. После 2012 года и прихода этой власти (президента Александра Вучича, - ред.), власти старались укрепить суверенитет усилением ее отношений с Россией и Китаем. Но они не трогали влияние Запада. И сейчас мы получаем последствия всего этого", - считает дипломат. При этом он отметил, что протесты в Сербии действительно развиваются по необычному сценарию, так как у них до сих пор нет публичных лидеров, а протестующие не сформировали какую-либо политическую силу с четкой программой. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал президента Республики Сербской Боснии и Герцеговина Милорада Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. В августе суд одобрил запрос президента Республики Сербской о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом. При этом Апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины (БиГ) отклонила апелляцию Додика об отзыве его президентского мандата. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. В понедельник 18 августа президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
БЕЛГРАД, 21 авг - РИА Новости. Волна насилия на акциях протеста в Сербии не случайно совпала по времени с мирными переговорами по Украине на Аляске и Вашингтоне - Западная Европа пытается взять реванш за то, что у неё не получилось на Украине, заявил РИА Новости сербский дипломат, посол МИД Сербии (до февраля 2025 года) Владимир Кршлянин.
"Волна протестов совпала и с наступлением на (президент РС БиГ Милорада) Додика в Республике Сербской. Волна насилия в Белграде как раз совпадает с переговорами на Аляске и в Вашингтоне. То есть можно видеть, что, наверное, за этим стоят определенные страны Западной Европы. В первую очередь Великобритания, Германия. Может быть, Франция. Их расчеты, связанные с Украиной, не реализуются. И теперь делают все возможное, чтобы и Сербию не потерять", - считает Кршлянин.
По его оценке, Запад недоволен влиянием России на Балканах и отказом Белграда поддерживать антироссийские санкции. По словам дипломата, за 10 месяцев митингов стало очевидно, что у протестов, хотя они внешне выглядят как спонтанные и мирные акции студентов, есть некий связанный с Западом теневой штаб, который координирует и финансирует протесты.
"Единый мозговой центр - он, наверное существует. Это видно из того, как протестные акции организуются. Совершенно невозможно, что эти молодые люди 18-20 лет могут все это придумать и организовать так совершенно", - заявил Кршлянин.
Он отметил, что протесты продолжаются уже 10 месяцев и кто-то должен их финансировать. По предположению дипломата, основой для координации протестов стала широкая сеть западных НКО, работающая в Сербии еще со времён "цветной революции" 2000 года, когда был свергнут президент Слободан Милошевич.
"Существует большая сеть западных организаций. После 2012 года и прихода этой власти (президента Александра Вучича, - ред.), власти старались укрепить суверенитет усилением ее отношений с Россией и Китаем. Но они не трогали влияние Запада. И сейчас мы получаем последствия всего этого", - считает дипломат.
При этом он отметил, что протесты в Сербии действительно развиваются по необычному сценарию, так как у них до сих пор нет публичных лидеров, а протестующие не сформировали какую-либо политическую силу с четкой программой.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек.
Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал президента Республики Сербской Боснии и Герцеговина Милорада Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. В августе суд одобрил запрос президента Республики Сербской о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом. При этом Апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины (БиГ) отклонила апелляцию Додика об отзыве его президентского мандата.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
В понедельник 18 августа президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
