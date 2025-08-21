Абитуриенты штурмуют вузы. Ректоры подвели итоги приемной кампании
© Фото : предоставлено Сибирским федеральным университетомПриемная комиссия Сибирского федерального университета (СФУ)
© Фото : предоставлено Сибирским федеральным университетом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Рост популярности российских вузов у абитуриентов, повышение качества приема и высокая востребованность суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" – такими стали главные тренды приемной кампании 2025 года по мнению ректоров российских вузов – участников видеомоста, который прошел в среду в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Количество заявлений, поданных абитуриентами в российские вузы в этом году, значительно выросло, сообщил ректор Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы Олег Ястребов.
«
"На сегодняшний день мы получили почти 200 тысяч заявлений, это на 65 процентов больше, чем в прошлом году. Средний балл сохранился на уровне 89,1. На восемь наиболее востребованных направлений подготовки, связанных с цифровым дизайном, искусственным интеллектом, информатикой, мировой экономикой, проходной балл составляет 300+. Впервые в наш университет поступили два абитуриента 300-балльника, четыре 200-балльника и 84 100-балльника. Так как количество мест на популярные специальности ограничено, ученый совет университета принял решение предоставить абитуриентам, набравшим более 290 баллов ЕГЭ или имеющим право на поступление без вступительных испытаний, грант в виде стопроцентной скидки на весь период обучения", – рассказал он.
© РИА Новости / Анастасия ПетроваРектор Российского университета дружбы народов им. П. Лумумбы Олег Ястребов
Ректор Российского университета дружбы народов им. П. Лумумбы Олег Ястребов
Одной из тенденций приемной кампании Олег Ястребов назвал рост на 40% интереса абитуриентов к техническим и естественно-научным направлениям подготовки, а также к тем из гуманитарных специальностей, которые в большой степени связаны с искусственным интеллектом.
Ректор Сибирского государственного медицинского университета Минздрава России Евгений Куликов подтвердил отмеченный выше тренд на рост числа заявлений и отметил, что в текущую приемную кампанию вуз побил собственный рекорд по числу абитуриентов.
«
"К нам подали заявление почти шесть тысяч абитуриентов, более трети из них – по целевой квоте от 12 регионов России. Проходной балл на лечебный факультет составил 261, а на стоматологический факультет – 288. Для вуза, расположенного далеко за Уралом, это очень хороший результат, показывающий востребованность и качество наших образовательных программ. Наряду с этим мы отмечаем беспрецедентный рост интереса абитуриентов к медико-инженерным специальностям на медико-биологическом и фармацевтическом факультетах, где проходные баллы увеличились за год более чем на 25 баллов по каждой специальности", – сообщил он.
© РИА Новости / Анастасия ПетроваИтоги приемной кампании в университеты — 2025: основные результаты и тренды
Итоги приемной кампании в университеты — 2025: основные результаты и тренды
По его словам, это связано с популяризацией медико-инженерных специальностей, ориентированных на разработку медицинских технологий, а также с активным материально-техническим переоснащением этих факультетов.
И.о. ректора Балтийского федерального университета им. И. Канта Максим Демин обратил внимание на высокий конкурс среди абитуриентов в приемную кампанию этого года.
«
"Мы очень высоко оцениваем итоги этого года, они говорят о высокой мотивации абитуриентов, об их желании учиться и получать высшее образование. Отчасти я связываю это с тем, что в прошлом году на этапе подачи заявления в Минобрнауки России мы впервые с правительством региона и с ключевыми представителями бизнеса детально пересмотрели контрольные цифры приема на бюджетные места и образовательные программы. Что-то даже закрыли, что-то значительно урезали, а что-то увеличили, в частности, медицинские, педагогические и IT-направления. Я прекрасно понимаю, насколько они важны для развития Калининградской области", – рассказал он.
© РИА Новости / Анастасия ПетроваИ.о. ректора Балтийского федерального университета им. И. Канта Максим Демин
И.о. ректора Балтийского федерального университета им. И. Канта Максим Демин
Максим Демин добавил, что в этом учебном году в рамках строительства университетского кампуса вуз открывает новое общежитие для студентов. Ожидается, что по итогам приемной кампании университет примет 45-46% абитуриентов из-за предела Калининградской области, не считая граждан других государств.
И.о. ректора Уральского федерального университета им. 1-го Президента России Б.Н. Ельцина Илья Обабков сообщил, что вуз входит в число лидеров по количеству бюджетных мест для абитуриентов.
«
"В этом году у нас 9669 бюджетных мест набора, мы также лидируем по количеству образовательных программ и направлений. Мы увеличили квоту целевого набора почти на 50%, в этом отношении все больше активности проявляют цифровые сервисы и работодатели, а университет начинает управлять этим процессом. Важно, что абитуриенты и родители начинают верить в целевой набор. Еще один тренд: 95% абитуриентов подают заявление через суперсервис портала госуслуг, и мы надеемся, что цифровые услуги для абитуриентов будут развиваться", – перечислил он основные итоги приемной кампании.
© РИА Новости / Анастасия ПетроваИ.о. ректора Уральского федерального университета им. 1-го Президента России Б.Н. Ельцина Илья Обабков
И.о. ректора Уральского федерального университета им. 1-го Президента России Б.Н. Ельцина Илья Обабков
Ректор Сибирского федерального университета Максим Румянцев также отметил, рекордное количество заявлений абитуриентов, несмотря на то, что профиль вуза на 65% инженерно-технический.
«
"Дает положительные результаты многолетняя работа по формированию позитивного имиджа и престижа инженерных направлений подготовки. В этом году мы фиксируем рост среднего балла на некоторые из этих направлений, такие как "радиотехника", "технологическое обеспечение машиностроительных производств", "теоретическая и прикладная физика". Партнерами этих образовательных программ являются крупнейшие компании, которые обеспечивают прохождение практики и комплексную поддержку образования", – пояснил он.
Ректор Челябинского государственного университета Сергей Таскаев назвал приемную кампанию этого года более чем удачной: в этом году вуз принял 42 тысячи заявлений от почти 12 тысяч человек, это на 24% больше, чем в 2024 году.
«
"Примерно 60% заявлений было подано через суперсервис портала госуслуг, 35% – через личное обращение в приемную комиссию. Еще 5% абитуриентов воспользовались личным кабинетом университета. На мой взгляд, личные кабинеты должны продолжать существовать, потому что для иностранных граждан это единственная удобная возможность подать документы в российские вузы. 85% первокурсников поступает к нам из Челябинской области, а оставшиеся 15% – еще из 12 регионов", – сообщил он.
Трендами этого года ректор ЧелГУ считает рост популярности региональных вузов, цифровизация приема и повышение качества приема (рост среднего балла). Он также обратил внимание на востребованность российского высшего образования среди иностранцев, приведя в пример работу казахстанского филиала университета.
И.о. ректора Московского государственного института культуры Дмитрий Сидоров также подтвердил высокую активность абитуриентов в приемную кампанию этого года.
«
"По сравнению с 2024 годом, в котором у нас было чуть более 10 тысяч абитуриентов, в этом году их стало почти 14 тысяч, мы очень активно прирастаем. В этом году у нас 544 бюджетных места и более тысячи человек мы планируем принять на внебюджетную форму обучения. К счастью, почти всех уже набрали, хотя приемная кампания еще продолжается. На 52 направления и 85 профилей подготовки поступают ребята из 77 регионов страны и более чем из 20 зарубежных стран, среди которых ведущими остаются Китай и Вьетнам", – заключил он.
© РИА Новости / Анастасия ПетроваИ.о. ректора Московского государственного института культуры Дмитрий Сидоров
И.о. ректора Московского государственного института культуры Дмитрий Сидоров