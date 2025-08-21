Рейтинг@Mail.ru
09:00 21.08.2025
Итоги приемной кампании в университеты — 2025: основные результаты и тренды
Итоги приемной кампании в университеты — 2025: основные результаты и тренды
Абитуриенты штурмуют вузы. Ректоры подвели итоги приемной кампании

© Фото : предоставлено Сибирским федеральным университетомПриемная комиссия Сибирского федерального университета (СФУ)
Приемная комиссия Сибирского федерального университета (СФУ) - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Фото : предоставлено Сибирским федеральным университетом
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Рост популярности российских вузов у абитуриентов, повышение качества приема и высокая востребованность суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" – такими стали главные тренды приемной кампании 2025 года по мнению ректоров российских вузов – участников видеомоста, который прошел в среду в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Количество заявлений, поданных абитуриентами в российские вузы в этом году, значительно выросло, сообщил ректор Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы Олег Ястребов.
«
"На сегодняшний день мы получили почти 200 тысяч заявлений, это на 65 процентов больше, чем в прошлом году. Средний балл сохранился на уровне 89,1. На восемь наиболее востребованных направлений подготовки, связанных с цифровым дизайном, искусственным интеллектом, информатикой, мировой экономикой, проходной балл составляет 300+. Впервые в наш университет поступили два абитуриента 300-балльника, четыре 200-балльника и 84 100-балльника. Так как количество мест на популярные специальности ограничено, ученый совет университета принял решение предоставить абитуриентам, набравшим более 290 баллов ЕГЭ или имеющим право на поступление без вступительных испытаний, грант в виде стопроцентной скидки на весь период обучения", – рассказал он.
© РИА Новости / Анастасия ПетроваРектор Российского университета дружбы народов им. П. Лумумбы Олег Ястребов
Ректор Российского университета дружбы народов им. П. Лумумбы Олег Ястребов - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Анастасия Петрова
Ректор Российского университета дружбы народов им. П. Лумумбы Олег Ястребов
Одной из тенденций приемной кампании Олег Ястребов назвал рост на 40% интереса абитуриентов к техническим и естественно-научным направлениям подготовки, а также к тем из гуманитарных специальностей, которые в большой степени связаны с искусственным интеллектом.
Ректор Сибирского государственного медицинского университета Минздрава России Евгений Куликов подтвердил отмеченный выше тренд на рост числа заявлений и отметил, что в текущую приемную кампанию вуз побил собственный рекорд по числу абитуриентов.
«
"К нам подали заявление почти шесть тысяч абитуриентов, более трети из них – по целевой квоте от 12 регионов России. Проходной балл на лечебный факультет составил 261, а на стоматологический факультет – 288. Для вуза, расположенного далеко за Уралом, это очень хороший результат, показывающий востребованность и качество наших образовательных программ. Наряду с этим мы отмечаем беспрецедентный рост интереса абитуриентов к медико-инженерным специальностям на медико-биологическом и фармацевтическом факультетах, где проходные баллы увеличились за год более чем на 25 баллов по каждой специальности", – сообщил он.
© РИА Новости / Анастасия ПетроваИтоги приемной кампании в университеты — 2025: основные результаты и тренды
Итоги приемной кампании в университеты — 2025: основные результаты и тренды - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Анастасия Петрова
Итоги приемной кампании в университеты — 2025: основные результаты и тренды
По его словам, это связано с популяризацией медико-инженерных специальностей, ориентированных на разработку медицинских технологий, а также с активным материально-техническим переоснащением этих факультетов.
И.о. ректора Балтийского федерального университета им. И. Канта Максим Демин обратил внимание на высокий конкурс среди абитуриентов в приемную кампанию этого года.
«
"Мы очень высоко оцениваем итоги этого года, они говорят о высокой мотивации абитуриентов, об их желании учиться и получать высшее образование. Отчасти я связываю это с тем, что в прошлом году на этапе подачи заявления в Минобрнауки России мы впервые с правительством региона и с ключевыми представителями бизнеса детально пересмотрели контрольные цифры приема на бюджетные места и образовательные программы. Что-то даже закрыли, что-то значительно урезали, а что-то увеличили, в частности, медицинские, педагогические и IT-направления. Я прекрасно понимаю, насколько они важны для развития Калининградской области", – рассказал он.
© РИА Новости / Анастасия ПетроваИ.о. ректора Балтийского федерального университета им. И. Канта Максим Демин
И.о. ректора Балтийского федерального университета им. И. Канта Максим Демин - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Анастасия Петрова
И.о. ректора Балтийского федерального университета им. И. Канта Максим Демин
Максим Демин добавил, что в этом учебном году в рамках строительства университетского кампуса вуз открывает новое общежитие для студентов. Ожидается, что по итогам приемной кампании университет примет 45-46% абитуриентов из-за предела Калининградской области, не считая граждан других государств.
И.о. ректора Уральского федерального университета им. 1-го Президента России Б.Н. Ельцина Илья Обабков сообщил, что вуз входит в число лидеров по количеству бюджетных мест для абитуриентов.
«
"В этом году у нас 9669 бюджетных мест набора, мы также лидируем по количеству образовательных программ и направлений. Мы увеличили квоту целевого набора почти на 50%, в этом отношении все больше активности проявляют цифровые сервисы и работодатели, а университет начинает управлять этим процессом. Важно, что абитуриенты и родители начинают верить в целевой набор. Еще один тренд: 95% абитуриентов подают заявление через суперсервис портала госуслуг, и мы надеемся, что цифровые услуги для абитуриентов будут развиваться", – перечислил он основные итоги приемной кампании.
© РИА Новости / Анастасия ПетроваИ.о. ректора Уральского федерального университета им. 1-го Президента России Б.Н. Ельцина Илья Обабков
И.о. ректора Уральского федерального университета им. 1-го Президента России Б.Н. Ельцина Илья Обабков - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Анастасия Петрова
И.о. ректора Уральского федерального университета им. 1-го Президента России Б.Н. Ельцина Илья Обабков
Ректор Сибирского федерального университета Максим Румянцев также отметил, рекордное количество заявлений абитуриентов, несмотря на то, что профиль вуза на 65% инженерно-технический.
«
"Дает положительные результаты многолетняя работа по формированию позитивного имиджа и престижа инженерных направлений подготовки. В этом году мы фиксируем рост среднего балла на некоторые из этих направлений, такие как "радиотехника", "технологическое обеспечение машиностроительных производств", "теоретическая и прикладная физика". Партнерами этих образовательных программ являются крупнейшие компании, которые обеспечивают прохождение практики и комплексную поддержку образования", – пояснил он.
Ректор Челябинского государственного университета Сергей Таскаев назвал приемную кампанию этого года более чем удачной: в этом году вуз принял 42 тысячи заявлений от почти 12 тысяч человек, это на 24% больше, чем в 2024 году.
«
"Примерно 60% заявлений было подано через суперсервис портала госуслуг, 35% – через личное обращение в приемную комиссию. Еще 5% абитуриентов воспользовались личным кабинетом университета. На мой взгляд, личные кабинеты должны продолжать существовать, потому что для иностранных граждан это единственная удобная возможность подать документы в российские вузы. 85% первокурсников поступает к нам из Челябинской области, а оставшиеся 15% – еще из 12 регионов", – сообщил он.
© РИА Новости / Анастасия ПетроваРектор Челябинского государственного университета Сергей Таскаев
Ректор Челябинского государственного университета Сергей Таскаев - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Анастасия Петрова
Ректор Челябинского государственного университета Сергей Таскаев
Трендами этого года ректор ЧелГУ считает рост популярности региональных вузов, цифровизация приема и повышение качества приема (рост среднего балла). Он также обратил внимание на востребованность российского высшего образования среди иностранцев, приведя в пример работу казахстанского филиала университета.
И.о. ректора Московского государственного института культуры Дмитрий Сидоров также подтвердил высокую активность абитуриентов в приемную кампанию этого года.
«
"По сравнению с 2024 годом, в котором у нас было чуть более 10 тысяч абитуриентов, в этом году их стало почти 14 тысяч, мы очень активно прирастаем. В этом году у нас 544 бюджетных места и более тысячи человек мы планируем принять на внебюджетную форму обучения. К счастью, почти всех уже набрали, хотя приемная кампания еще продолжается. На 52 направления и 85 профилей подготовки поступают ребята из 77 регионов страны и более чем из 20 зарубежных стран, среди которых ведущими остаются Китай и Вьетнам", – заключил он.
© РИА Новости / Анастасия ПетроваИ.о. ректора Московского государственного института культуры Дмитрий Сидоров
И.о. ректора Московского государственного института культуры Дмитрий Сидоров - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Анастасия Петрова
И.о. ректора Московского государственного института культуры Дмитрий Сидоров
 
