https://ria.ru/20250821/vsu-2036617164.html
Ударный дрон ВСУ атаковал частный дом в Донецке
Ударный дрон ВСУ атаковал частный дом в Донецке - РИА Новости, 21.08.2025
Ударный дрон ВСУ атаковал частный дом в Донецке
Частный жилой дом в Донецке пострадал в результате атаки украинского ударного БПЛА, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T00:45:00+03:00
2025-08-21T00:45:00+03:00
2025-08-21T00:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
кировский район
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971325655_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_61e7a9d411f9b2553d8950b6c1ffecc3.jpg
ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Частный жилой дом в Донецке пострадал в результате атаки украинского ударного БПЛА, передает корреспондент РИА Новости. Удар дрона-камикадзе пришелся по Кировскому району города. БПЛА ударил рядом с домом, в результате чего был поврежден его фасад и полностью сгорел гараж. Найденные на месте происшествия фрагменты беспилотника говорят о том, что ВСУ применили крылатый ударный дрон дальнего действия на двигателе внутреннего сгорания. По словам очевидцев, при взрыве обошлось без пострадавших. "Когда мы стояли, здесь произошел взрыв. Гараж полностью сгорел, стекла повылетали. Пострадавших не было", - сообщила очевидец происшествия Ольга.
https://ria.ru/20250821/obstrel-2036616207.html
кировский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971325655_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_143e02e0d60ae21dcb33f4daa0572b6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кировский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Вооруженные силы Украины
Ударный дрон ВСУ атаковал частный дом в Донецке
Ударный дрон ВСУ атаковал частный дом в Кировском районе Донецка