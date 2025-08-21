https://ria.ru/20250821/vsu-2036617164.html

Ударный дрон ВСУ атаковал частный дом в Донецке

Частный жилой дом в Донецке пострадал в результате атаки украинского ударного БПЛА, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.08.2025

ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Частный жилой дом в Донецке пострадал в результате атаки украинского ударного БПЛА, передает корреспондент РИА Новости. Удар дрона-камикадзе пришелся по Кировскому району города. БПЛА ударил рядом с домом, в результате чего был поврежден его фасад и полностью сгорел гараж. Найденные на месте происшествия фрагменты беспилотника говорят о том, что ВСУ применили крылатый ударный дрон дальнего действия на двигателе внутреннего сгорания. По словам очевидцев, при взрыве обошлось без пострадавших. "Когда мы стояли, здесь произошел взрыв. Гараж полностью сгорел, стекла повылетали. Пострадавших не было", - сообщила очевидец происшествия Ольга.

