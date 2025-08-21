Рейтинг@Mail.ru
Ударный дрон ВСУ атаковал частный дом в Донецке
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
00:45 21.08.2025
Ударный дрон ВСУ атаковал частный дом в Донецке
Частный жилой дом в Донецке пострадал в результате атаки украинского ударного БПЛА, передает корреспондент РИА Новости.
специальная военная операция на украине
кировский район
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Частный жилой дом в Донецке пострадал в результате атаки украинского ударного БПЛА, передает корреспондент РИА Новости. Удар дрона-камикадзе пришелся по Кировскому району города. БПЛА ударил рядом с домом, в результате чего был поврежден его фасад и полностью сгорел гараж. Найденные на месте происшествия фрагменты беспилотника говорят о том, что ВСУ применили крылатый ударный дрон дальнего действия на двигателе внутреннего сгорания. По словам очевидцев, при взрыве обошлось без пострадавших. "Когда мы стояли, здесь произошел взрыв. Гараж полностью сгорел, стекла повылетали. Пострадавших не было", - сообщила очевидец происшествия Ольга.
кировский район
кировский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Вооруженные силы Украины
Ударный дрон ВСУ атаковал частный дом в Донецке

Ударный дрон ВСУ атаковал частный дом в Кировском районе Донецка

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие запускают беспилотник
Украинские военнослужащие запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие запускают беспилотник. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Частный жилой дом в Донецке пострадал в результате атаки украинского ударного БПЛА, передает корреспондент РИА Новости.
Удар дрона-камикадзе пришелся по Кировскому району города. БПЛА ударил рядом с домом, в результате чего был поврежден его фасад и полностью сгорел гараж.
Найденные на месте происшествия фрагменты беспилотника говорят о том, что ВСУ применили крылатый ударный дрон дальнего действия на двигателе внутреннего сгорания. По словам очевидцев, при взрыве обошлось без пострадавших.
"Когда мы стояли, здесь произошел взрыв. Гараж полностью сгорел, стекла повылетали. Пострадавших не было", - сообщила очевидец происшествия Ольга.
Специальная военная операция на Украине
Кировский район
Вооруженные силы Украины
 
 
