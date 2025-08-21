https://ria.ru/20250821/vstrecha-2036747221.html

Глава Минобрнауки провел встречу со студентами-участниками СВО

Глава Минобрнауки провел встречу со студентами-участниками СВО - РИА Новости, 21.08.2025

Глава Минобрнауки провел встречу со студентами-участниками СВО

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков провел встречу со студентами-участниками СВО, а также студентами, чьи родители принимали участие в специальной военной... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T15:19:00+03:00

2025-08-21T15:19:00+03:00

2025-08-21T15:19:00+03:00

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576440414_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_b23f509f228f175c5d7eaf7a88800dbc.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков провел встречу со студентами-участниками СВО, а также студентами, чьи родители принимали участие в специальной военной операции, передает корреспондент РИА Новости. По данным министерства, в 2025 году в российские вузы поступило свыше 28,3 тысячи участников СВО и их родственников, квота заполнена более чем на 55%. Кроме того, 328 университетов увеличили квоту по собственной инициативе. В рамках встречи абитуриенты и студенты предложили главе Минобрнауки РФ ряд нововведений в системе высшего образования, в том числе касающихся психологической поддержки студентов-участников СВО и создания квоты для спортсменов. Они также рассказали министру, как прошел процесс поступления в вузы страны. "Я думаю, что мы сейчас как только запустим новый учебный год, мы регулярно такого рода встречи будем проводить, поскольку очевидно, что у нас третий год действует отдельная квота. То есть те, кто поступил, они перешли на третий курс, скоро они будут выпускаться - нам надо будет помогать с трудоустройством", - сказал Фальков, отвечая на вопрос РИА Новости. Он добавил, что необходимо слышать студентов. "Это свой уникальный взгляд людей, которые были на передовой с оружием в руках, защищали интересы Родины", - заключил министр.

https://sn.ria.ru/20250821/vuzy-2036682949.html

https://ria.ru/20250813/proekt-2034970230.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество