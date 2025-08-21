https://ria.ru/20250821/vstrecha-2036688444.html

В офисе Зеленского рассказали, где хотят провести саммит с Россией

В офисе Зеленского рассказали, где хотят провести саммит с Россией

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Ватикан, Женева, Стамбул или Саудовская Аравия могут быть местами проведения потенциальной встречи Владимира Зеленского, Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак в интервью газете Corriere della Sera."Мы пока не знаем. Разные места в списке: Женева, Стамбул, Ватикан, Саудовская Аравия", — ответил он на вопрос журналиста о месте возможной встречи.Ермак также утверждает, что в число предпочтительных мест не входит Будапешт, напомнив о невыполненном соглашении 1994 года.Трамп во вторник заявлял о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора в ночь на вторник по московскому времени Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.Как заявил в среду глава МИД Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и готова к работе в любых форматах. При этом он отметил, что Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Он также подчеркнул, что потенциальная трехсторонняя встреча не должна привести к ухудшению ситуации и по этой причине требует тщательной подготовки.

