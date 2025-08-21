Рейтинг@Mail.ru
В офисе Зеленского рассказали, где хотят провести саммит с Россией
12:39 21.08.2025
В офисе Зеленского рассказали, где хотят провести саммит с Россией
В офисе Зеленского рассказали, где хотят провести саммит с Россией - РИА Новости, 21.08.2025
В офисе Зеленского рассказали, где хотят провести саммит с Россией
Ватикан, Женева, Стамбул или Саудовская Аравия могут быть местами проведения потенциальной встречи Владимира Зеленского, Владимира Путина и Дональда Трампа,... РИА Новости, 21.08.2025
в мире
россия
стамбул
ватикан
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Ватикан, Женева, Стамбул или Саудовская Аравия могут быть местами проведения потенциальной встречи Владимира Зеленского, Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак в интервью газете Corriere della Sera."Мы пока не знаем. Разные места в списке: Женева, Стамбул, Ватикан, Саудовская Аравия", — ответил он на вопрос журналиста о месте возможной встречи.Ермак также утверждает, что в число предпочтительных мест не входит Будапешт, напомнив о невыполненном соглашении 1994 года.Трамп во вторник заявлял о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора в ночь на вторник по московскому времени Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.Как заявил в среду глава МИД Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и готова к работе в любых форматах. При этом он отметил, что Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Он также подчеркнул, что потенциальная трехсторонняя встреча не должна привести к ухудшению ситуации и по этой причине требует тщательной подготовки.
россия
стамбул
ватикан
в мире, россия, стамбул, ватикан, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, Россия, Стамбул, Ватикан, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
В офисе Зеленского рассказали, где хотят провести саммит с Россией

Ермак назвал Ватикан и Стамбул возможными местами встречи Зеленского и Путина

© AP Photo / Jose Luis MaganaАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Андрей Ермак. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Ватикан, Женева, Стамбул или Саудовская Аравия могут быть местами проведения потенциальной встречи Владимира Зеленского, Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак в интервью газете Corriere della Sera.
«
"Мы пока не знаем. Разные места в списке: Женева, Стамбул, Ватикан, Саудовская Аравия", — ответил он на вопрос журналиста о месте возможной встречи.
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
"Есть один язык". Зеленский сделал дерзкое заявление о России
12:16
Ермак также утверждает, что в число предпочтительных мест не входит Будапешт, напомнив о невыполненном соглашении 1994 года.
Трамп во вторник заявлял о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора в ночь на вторник по московскому времени Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Как заявил в среду глава МИД Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и готова к работе в любых форматах. При этом он отметил, что Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Он также подчеркнул, что потенциальная трехсторонняя встреча не должна привести к ухудшению ситуации и по этой причине требует тщательной подготовки.
Президент России Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. 10 февраля 2007 - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
На Западе сделали новое заявление о Путине
12:05
 
