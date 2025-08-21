Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало об успехах группировки "Восток" в зоне СВО за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 21.08.2025 (обновлено: 12:16 21.08.2025)
Минобороны рассказало об успехах группировки "Восток" в зоне СВО за сутки
Минобороны рассказало об успехах группировки "Восток" в зоне СВО за сутки - РИА Новости, 21.08.2025
Минобороны рассказало об успехах группировки "Восток" в зоне СВО за сутки
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили свыше 225 военнослужащих ВСУ, а также танк и четыре... РИА Новости, 21.08.2025
безопасность
специальная военная операция на украине
сша
днепропетровская область
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили свыше 225 военнослужащих ВСУ, а также танк и четыре боевые бронированные машины, сообщило Минобороны РФ в четверг."ВСУ потеряли свыше 225 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М198 производства США. Уничтожены три склада материальных средств", - говорится в сообщении Минобороны РФ.В министерстве обороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Великомихайловка, Диброва, Ивановка Днепропетровской области, Полтавка, Ольговское, Дорожнянка Запорожской области и Камышеваха Донецкой Народной Республики.
безопасность, сша, днепропетровская область, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, США, Днепропетровская область, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало об успехах группировки "Восток" в зоне СВО за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли 225 военных и танк в зоне действий "Востока" за сутки

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили свыше 225 военнослужащих ВСУ, а также танк и четыре боевые бронированные машины, сообщило Минобороны РФ в четверг.
"ВСУ потеряли свыше 225 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М198 производства США. Уничтожены три склада материальных средств", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
В министерстве обороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Великомихайловка, Диброва, Ивановка Днепропетровской области, Полтавка, Ольговское, Дорожнянка Запорожской области и Камышеваха Донецкой Народной Республики.
Заголовок открываемого материала