Минобороны рассказало об успехах группировки "Восток" в зоне СВО за сутки

Минобороны рассказало об успехах группировки "Восток" в зоне СВО за сутки

Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили свыше 225 военнослужащих ВСУ, а также танк и четыре... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T12:12:00+03:00

2025-08-21T12:12:00+03:00

2025-08-21T12:16:00+03:00

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили свыше 225 военнослужащих ВСУ, а также танк и четыре боевые бронированные машины, сообщило Минобороны РФ в четверг."ВСУ потеряли свыше 225 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М198 производства США. Уничтожены три склада материальных средств", - говорится в сообщении Минобороны РФ.В министерстве обороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Великомихайловка, Диброва, Ивановка Днепропетровской области, Полтавка, Ольговское, Дорожнянка Запорожской области и Камышеваха Донецкой Народной Республики.

2025

Новости

