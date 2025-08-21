https://ria.ru/20250821/vologda-2036866956.html

В Вологде обнаружили фундамент крепости времен Ивана Грозного

В Вологде обнаружили фундамент крепости времен Ивана Грозного - РИА Новости, 21.08.2025

В Вологде обнаружили фундамент крепости времен Ивана Грозного

Археологи обнаружили в Вологде фундамент крепости времен Ивана Грозного, сообщил мэр города Сергей Жестянников. РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T22:10:00+03:00

2025-08-21T22:10:00+03:00

2025-08-21T22:10:00+03:00

вологда

иван грозный

сергей жестянников

российская академия наук

наука

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15422/13/154221376_0:27:512:315_1920x0_80_0_0_6c21345bd5b822a8e82df5ef57a9aa35.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг - РИА Новости. Археологи обнаружили в Вологде фундамент крепости времен Ивана Грозного, сообщил мэр города Сергей Жестянников. "Во время реконструкции улицы Мира археологи обнаружили фундамент крепости времен Ивана Грозного и предположительно Благовещенской башни", - написал он в своем Telegram-канале. Мэр Вологды отметил, что специалисты работают на этом участке с максимальной осторожностью. "Все работы на участке ведутся с особым вниманием к сохранению культурного наследия. Сейчас специалисты работают на культурном слое с максимальной осторожностью, ценные находки будут переданы в музейный фонд, а информация об артефактах – в институт археологии Российской академии наук", - сообщил Жестянников. Он отметил, что к реконструкции здесь приступят только после завершения археологами всех необходимых работ.

https://ria.ru/20250814/nauka-2034941330.html

https://realty.ria.ru/20250815/moskva-2035506279.html

вологда

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вологда, иван грозный, сергей жестянников, российская академия наук, наука