В Вологде обнаружили фундамент крепости времен Ивана Грозного
22:10 21.08.2025
В Вологде обнаружили фундамент крепости времен Ивана Грозного
Археологи обнаружили в Вологде фундамент крепости времен Ивана Грозного, сообщил мэр города Сергей Жестянников.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг - РИА Новости. Археологи обнаружили в Вологде фундамент крепости времен Ивана Грозного, сообщил мэр города Сергей Жестянников. "Во время реконструкции улицы Мира археологи обнаружили фундамент крепости времен Ивана Грозного и предположительно Благовещенской башни", - написал он в своем Telegram-канале. Мэр Вологды отметил, что специалисты работают на этом участке с максимальной осторожностью. "Все работы на участке ведутся с особым вниманием к сохранению культурного наследия. Сейчас специалисты работают на культурном слое с максимальной осторожностью, ценные находки будут переданы в музейный фонд, а информация об артефактах – в институт археологии Российской академии наук", - сообщил Жестянников. Он отметил, что к реконструкции здесь приступят только после завершения археологами всех необходимых работ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг - РИА Новости. Археологи обнаружили в Вологде фундамент крепости времен Ивана Грозного, сообщил мэр города Сергей Жестянников.
"Во время реконструкции улицы Мира археологи обнаружили фундамент крепости времен Ивана Грозного и предположительно Благовещенской башни", - написал он в своем Telegram-канале.
Мэр Вологды отметил, что специалисты работают на этом участке с максимальной осторожностью.
"Все работы на участке ведутся с особым вниманием к сохранению культурного наследия. Сейчас специалисты работают на культурном слое с максимальной осторожностью, ценные находки будут переданы в музейный фонд, а информация об артефактах – в институт археологии Российской академии наук", - сообщил Жестянников.
Он отметил, что к реконструкции здесь приступят только после завершения археологами всех необходимых работ.
