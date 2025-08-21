https://ria.ru/20250821/vologda-2036866956.html
В Вологде обнаружили фундамент крепости времен Ивана Грозного
В Вологде обнаружили фундамент крепости времен Ивана Грозного - РИА Новости, 21.08.2025
В Вологде обнаружили фундамент крепости времен Ивана Грозного
Археологи обнаружили в Вологде фундамент крепости времен Ивана Грозного, сообщил мэр города Сергей Жестянников. РИА Новости, 21.08.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг - РИА Новости. Археологи обнаружили в Вологде фундамент крепости времен Ивана Грозного, сообщил мэр города Сергей Жестянников. "Во время реконструкции улицы Мира археологи обнаружили фундамент крепости времен Ивана Грозного и предположительно Благовещенской башни", - написал он в своем Telegram-канале. Мэр Вологды отметил, что специалисты работают на этом участке с максимальной осторожностью. "Все работы на участке ведутся с особым вниманием к сохранению культурного наследия. Сейчас специалисты работают на культурном слое с максимальной осторожностью, ценные находки будут переданы в музейный фонд, а информация об артефактах – в институт археологии Российской академии наук", - сообщил Жестянников. Он отметил, что к реконструкции здесь приступят только после завершения археологами всех необходимых работ.
В Вологде обнаружили фундамент крепости времен Ивана Грозного
