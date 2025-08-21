Рейтинг@Mail.ru
22:48 21.08.2025
Глава МИД Венгрии назвал торговое соглашение с США невыгодным
в мире
сша
петер сийярто
евросоюз
экономика
введение трампом пошлин на импорт
БУДАПЕШТ, 21 авг - РИА Новости. Новое торговое соглашение о пошлинах между США и Европой является выгодной сделкой для Америки и очень плохой для Европы, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Ранее в четверг США и ЕС объявили, что достигли рамочного соглашения по торговле. Это соглашение предусматривает, что ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США, в то время как США сохранят 15% пошлину на большую часть европейских товаров. ЕС также намерен закупить у США СПГ, нефть и продукты атомной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские ИИ-чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов. ЕС ещё планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США. "Европейско-американское соглашение о тарифах выгодно США и плохо для Европы. Руководители Еврокомиссии неоднократно демонстрировали свою полную некомпетентность на переговорах: Дональд Трамп и правительство США одержали крупную победу, фактически съев на завтрак делегацию Брюсселя на переговорах", - написал Сийярто в соцсети Facebook*. Он отметил, что европейские товары до сих пор облагались пошлиной в 2-3%, теперь будут облагаться пошлиной в 15%, в то время как американцы до сих пор платили 10% наценки, а теперь тариф стал нулевым, подчеркнув, что это "выгодная сделка для американцев и очень плохая для Европы", а ЕК и ее председатель Урсула фон дер Ляйен "нанесли очередной удар по европейской экономике". "Мы стремимся максимально оградить венгерскую экономику от последствий некомпетентности Еврокомиссии, поэтому продолжаем консультироваться со стратегическими компаниями-партнёрами по мерам защиты промышленности и сохранения рабочих мест", - сообщил Сийярто.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
в мире, сша, петер сийярто, евросоюз, экономика, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Петер Сийярто, Евросоюз, Экономика, Введение Трампом пошлин на импорт
© AP Photo / Darko VojinovicМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 21 авг - РИА Новости. Новое торговое соглашение о пошлинах между США и Европой является выгодной сделкой для Америки и очень плохой для Европы, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Ранее в четверг США и ЕС объявили, что достигли рамочного соглашения по торговле. Это соглашение предусматривает, что ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США, в то время как США сохранят 15% пошлину на большую часть европейских товаров. ЕС также намерен закупить у США СПГ, нефть и продукты атомной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские ИИ-чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов. ЕС ещё планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США.
"Европейско-американское соглашение о тарифах выгодно США и плохо для Европы. Руководители Еврокомиссии неоднократно демонстрировали свою полную некомпетентность на переговорах: Дональд Трамп и правительство США одержали крупную победу, фактически съев на завтрак делегацию Брюсселя на переговорах", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Он отметил, что европейские товары до сих пор облагались пошлиной в 2-3%, теперь будут облагаться пошлиной в 15%, в то время как американцы до сих пор платили 10% наценки, а теперь тариф стал нулевым, подчеркнув, что это "выгодная сделка для американцев и очень плохая для Европы", а ЕК и ее председатель Урсула фон дер Ляйен "нанесли очередной удар по европейской экономике".
"Мы стремимся максимально оградить венгерскую экономику от последствий некомпетентности Еврокомиссии, поэтому продолжаем консультироваться со стратегическими компаниями-партнёрами по мерам защиты промышленности и сохранения рабочих мест", - сообщил Сийярто.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
