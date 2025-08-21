https://ria.ru/20250821/vengrija-2036679455.html

Сийярто опасается, что ЕС сорвет мирное соглашение по Украине

Сийярто опасается, что ЕС сорвет мирное соглашение по Украине - РИА Новости, 21.08.2025

Сийярто опасается, что ЕС сорвет мирное соглашение по Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал обоснованным опасение, что страны Европы, как и в 2022 году, сорвут заключение РИА Новости, 21.08.2025

БУДАПЕШТ, 21 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал обоснованным опасение, что страны Европы, как и в 2022 году, сорвут заключение мирного соглашения по Украине, и выразил надежду, что им это не удастся. "Опыт последних трёх с половиной лет показывает, что, когда мы были очень близки к соглашению о мире между Россией и Украиной, оно было сорвано провоенными европейскими политиками... И если Стамбульский процесс уже был саботирован провоенными европейскими политиками, то, я думаю, обоснован страх, что они сделают то же самое и в случае с аляскинским мирным процессом", - сказал Сийярто в эфире программы "Борцовский час". Глава венгерского МИД выразил надежду, что "им это не удастся" и процесс, запущенный президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, "приведет к заключению мирного соглашения", в котором "заинтересован весь мир". Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Украина поставила "не на ту лошадь", когда под влиянием англосаксов отказалась весной 2022 года заключить мирный договор с Россией. В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но киевские власти не согласились на нейтралитет, поскольку после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".

