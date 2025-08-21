https://ria.ru/20250821/varianty-2036822807.html

ЕС и Украине не понравились варианты гарантий безопасности Вэнса

ЕС и Украине не понравились варианты гарантий безопасности Вэнса - РИА Новости, 21.08.2025

ЕС и Украине не понравились варианты гарантий безопасности Вэнса

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс в ходе встречи руководства США, лидеров ЕС и Владимира Зеленского в понедельник предложил два варианта гарантий... РИА Новости, 21.08.2025

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс в ходе встречи руководства США, лидеров ЕС и Владимира Зеленского в понедельник предложил два варианта гарантий безопасности для Украины, оба из которых не понравились присутствующим, сообщает украинское издание "Зеркало недели", ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией. "В ходе переговоров в Белом доме руководства США, лидеров Европы и президента Украины Владимира Зеленского, вице-президент Америки Джей Ди Венс пытался систематизировать подходы к основным вариантам предоставления гарантий Украине и озвучил два варианта действий. Оба огорчили представителей Европы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Зеркала недели". По данным украинского издания, первый вариант предполагает, что Европа и США предоставят Украине гарантии безопасности, аналогичные пятой статье устава НАТО, подразумевающей оказание помощи всех стран-партнеров в случае нападения на одну из них. Как заявил журналистам источник, после слов Вэнса об этом варианте, настроение присутствующих сразу же упало, что, по мнению источника, говорит об их неготовности к таким шагам. При этом Вэнс якобы подчеркнул, что, несмотря на распространенное мнение, пятая статья устава НАТО не подразумевает вступления в боевые действия стран-партнеров, а лишь оговаривает предоставление помощи, которая не обязательно должна быть военной. Второй вариант – усиление ВСУ, в частности, за счет наращивания численности украинских войск. При этом называется целевая цифра в 350-400 тысяч человек. Под данным источника украинского издания, Вэнс сразу же подчеркнул, что США не будут финансировать ВСУ, но готовы продавать вооружение для них через европейские страны. Этот вариант также расстроил присутствовавших из-за перспектив огромных расходов, пишут журналисты. В понедельник американский президент Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. Российский лидер Владимир Путин и Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

