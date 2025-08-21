Рейтинг@Mail.ru
ЕС и Украине не понравились варианты гарантий безопасности Вэнса - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:12 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/varianty-2036822807.html
ЕС и Украине не понравились варианты гарантий безопасности Вэнса
ЕС и Украине не понравились варианты гарантий безопасности Вэнса - РИА Новости, 21.08.2025
ЕС и Украине не понравились варианты гарантий безопасности Вэнса
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс в ходе встречи руководства США, лидеров ЕС и Владимира Зеленского в понедельник предложил два варианта гарантий... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T18:12:00+03:00
2025-08-21T18:12:00+03:00
в мире
сша
украина
европа
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028535839_0:64:3071:1791_1920x0_80_0_0_27e1ad725626cf7bca10330ba00ab4ab.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс в ходе встречи руководства США, лидеров ЕС и Владимира Зеленского в понедельник предложил два варианта гарантий безопасности для Украины, оба из которых не понравились присутствующим, сообщает украинское издание "Зеркало недели", ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией. "В ходе переговоров в Белом доме руководства США, лидеров Европы и президента Украины Владимира Зеленского, вице-президент Америки Джей Ди Венс пытался систематизировать подходы к основным вариантам предоставления гарантий Украине и озвучил два варианта действий. Оба огорчили представителей Европы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Зеркала недели". По данным украинского издания, первый вариант предполагает, что Европа и США предоставят Украине гарантии безопасности, аналогичные пятой статье устава НАТО, подразумевающей оказание помощи всех стран-партнеров в случае нападения на одну из них. Как заявил журналистам источник, после слов Вэнса об этом варианте, настроение присутствующих сразу же упало, что, по мнению источника, говорит об их неготовности к таким шагам. При этом Вэнс якобы подчеркнул, что, несмотря на распространенное мнение, пятая статья устава НАТО не подразумевает вступления в боевые действия стран-партнеров, а лишь оговаривает предоставление помощи, которая не обязательно должна быть военной. Второй вариант – усиление ВСУ, в частности, за счет наращивания численности украинских войск. При этом называется целевая цифра в 350-400 тысяч человек. Под данным источника украинского издания, Вэнс сразу же подчеркнул, что США не будут финансировать ВСУ, но готовы продавать вооружение для них через европейские страны. Этот вариант также расстроил присутствовавших из-за перспектив огромных расходов, пишут журналисты. В понедельник американский президент Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. Российский лидер Владимир Путин и Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250821/zelenskiy-2036661751.html
https://ria.ru/20250821/evrosoyuz-2036671661.html
сша
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028535839_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_950c6652fa11e8dce16d752f11de2b15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, европа, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, евросоюз
В мире, США, Украина, Европа, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Евросоюз
ЕС и Украине не понравились варианты гарантий безопасности Вэнса

ЕС и Украина отвергли два варианта гарантий безопасности Вэнса

© AP Photo / Jacquelyn MartinДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс в ходе встречи руководства США, лидеров ЕС и Владимира Зеленского в понедельник предложил два варианта гарантий безопасности для Украины, оба из которых не понравились присутствующим, сообщает украинское издание "Зеркало недели", ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
"В ходе переговоров в Белом доме руководства США, лидеров Европы и президента Украины Владимира Зеленского, вице-президент Америки Джей Ди Венс пытался систематизировать подходы к основным вариантам предоставления гарантий Украине и озвучил два варианта действий. Оба огорчили представителей Европы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Зеркала недели".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Зеленский рассказал, какие хочет гарантии безопасности для Украины
Вчера, 10:32
По данным украинского издания, первый вариант предполагает, что Европа и США предоставят Украине гарантии безопасности, аналогичные пятой статье устава НАТО, подразумевающей оказание помощи всех стран-партнеров в случае нападения на одну из них. Как заявил журналистам источник, после слов Вэнса об этом варианте, настроение присутствующих сразу же упало, что, по мнению источника, говорит об их неготовности к таким шагам. При этом Вэнс якобы подчеркнул, что, несмотря на распространенное мнение, пятая статья устава НАТО не подразумевает вступления в боевые действия стран-партнеров, а лишь оговаривает предоставление помощи, которая не обязательно должна быть военной.
Второй вариант – усиление ВСУ, в частности, за счет наращивания численности украинских войск. При этом называется целевая цифра в 350-400 тысяч человек. Под данным источника украинского издания, Вэнс сразу же подчеркнул, что США не будут финансировать ВСУ, но готовы продавать вооружение для них через европейские страны.
Этот вариант также расстроил присутствовавших из-за перспектив огромных расходов, пишут журналисты.
В понедельник американский президент Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
Российский лидер Владимир Путин и Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
ЕС не может дать Украине гарантий безопасности, заявил Сийярто
Вчера, 11:30
 
В миреСШАУкраинаЕвропаДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала