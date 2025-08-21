https://ria.ru/20250821/ukraina-2036695189.html

Пушков рассказал, какой рычаг давления на Украину есть у США

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Если администрация президента США Дональда Трампа использует данные о коррупции в руководстве Украины, то это может стать весомым аргументом в разрешении украинского конфликта, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. "Если администрация Трампа задействует (или уже задействовала?) имеющиеся у нее данные о коррупции в киевской верхушке в качестве рычага давления на Украину, то это очень весомый аргумент в "большой игре" вокруг урегулирования кризиса. Диспозиция на шахматной доске может заметно измениться не в пользу Киева", - написал Пушков в своём телеграм-канале. Верховная рада Украины 22 июля поддержала инициированный партией "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. После того как по всей стране вспыхнули протесты, он заявил, что согласовал противоположную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях документ о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписан и Зеленским.

