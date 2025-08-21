https://ria.ru/20250821/ukraina-2036671476.html

Зеленский назвал состав американской группы по переговорам с Россией

21.08.2025

в мире

сша

россия

украина

дональд трамп

марко рубио

стив уиткофф

евросоюз

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Украина и США согласовали состав американской группы по переговорам с Россией, в нее, как утверждается, вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, заявил Владимир Зеленский. Россия со своей стороны ничего не заявляла о возможных переговорах, тем более не упоминала о создании какой-либо переговорной группы. "Мы хотим координироваться с США в вопросе переговоров с русскими. И я хотел бы, чтобы Европа тоже присутствовала. Переговоры должны пройти в нейтральной части Европы. В координационную группу по подготовке встречи с русскими со стороны США войдут Рубио, Уиткофф и Вэнс", - приводит слова Зеленского агентство УНИАН. Зеленский отметил, что Украина хотела бы провести встречу с Россией в Швейцарии, Австрии или в Турции. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. В понедельник 18 августа президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.

в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, марко рубио, стив уиткофф, евросоюз, нато