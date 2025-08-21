Рейтинг@Mail.ru
Зеленский назвал состав американской группы по переговорам с Россией - РИА Новости, 21.08.2025
11:29 21.08.2025
Зеленский назвал состав американской группы по переговорам с Россией
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Украина и США согласовали состав американской группы по переговорам с Россией, в нее, как утверждается, вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, заявил Владимир Зеленский. Россия со своей стороны ничего не заявляла о возможных переговорах, тем более не упоминала о создании какой-либо переговорной группы. "Мы хотим координироваться с США в вопросе переговоров с русскими. И я хотел бы, чтобы Европа тоже присутствовала. Переговоры должны пройти в нейтральной части Европы. В координационную группу по подготовке встречи с русскими со стороны США войдут Рубио, Уиткофф и Вэнс", - приводит слова Зеленского агентство УНИАН. Зеленский отметил, что Украина хотела бы провести встречу с Россией в Швейцарии, Австрии или в Турции. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. В понедельник 18 августа президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
© AP PhotoВладимир Зеленский
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Украина и США согласовали состав американской группы по переговорам с Россией, в нее, как утверждается, вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, заявил Владимир Зеленский.
Россия со своей стороны ничего не заявляла о возможных переговорах, тем более не упоминала о создании какой-либо переговорной группы.
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Путин подтвердил готовность к диалогу с Киевом без предварительных условий
26 апреля, 16:28
"Мы хотим координироваться с США в вопросе переговоров с русскими. И я хотел бы, чтобы Европа тоже присутствовала. Переговоры должны пройти в нейтральной части Европы. В координационную группу по подготовке встречи с русскими со стороны США войдут Рубио, Уиткофф и Вэнс", - приводит слова Зеленского агентство УНИАН.
Зеленский отметил, что Украина хотела бы провести встречу с Россией в Швейцарии, Австрии или в Турции.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
В понедельник 18 августа президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Трамп рассказал, на что был направлен разговор с Зеленским
19 марта, 18:45
 
