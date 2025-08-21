Рейтинг@Mail.ru
Турция заявила о готовности провести переговоры между Россией и Украиной - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:02 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/turtsiya-2036760478.html
Турция заявила о готовности провести переговоры между Россией и Украиной
Турция заявила о готовности провести переговоры между Россией и Украиной - РИА Новости, 21.08.2025
Турция заявила о готовности провести переговоры между Россией и Украиной
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил о готовности Турции провести мирные... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T16:02:00+03:00
2025-08-21T16:02:00+03:00
в мире
турция
украина
россия
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
эммануэль макрон
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920270016_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_1ed990cb027448c7c001671b5e42c93d.jpg
АНКАРА, 21 авг - РИА Новости. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил о готовности Турции провести мирные переговоры между Россией и Украиной, сообщила канцелярия Эрдогана. Эрдоган провел телефонный разговор с Макроном по просьбе французской стороны. В ходе разговора обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Францией, мирный процесс между РФ и Украиной, а также многие региональные и глобальные события, в частности последняя ситуация в Газе. "Президент Эрдоган отметил, что Турция продолжает прилагать усилия для достижения справедливого мира в войне между Украиной и Россией и внимательно следит за контактами в Аляске и Вашингтоне. Президент Эрдоган заявил, что Турция готова приложить все усилия для проведения мирных переговоров между Украиной и Россией", - говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера. Эрдоган в ходе разговора отметил, что Турция прилагает усилия для достижения перемирия в Газе, где происходит крупная гуманитарная катастрофа, и что необходимо "обуздать безрассудство Израиля, который ускоряет план оккупации Газы". "Лидеры двух стран договорились обсудить подробности вопросов, рассмотренных в Нью-Йорке в рамках саммита ООН. Президент Эрдоган заявил, что Турция придает большое значение развитию сотрудничества с Францией и будет продолжать предпринимать шаги по укреплению отношений во многих областях, в первую очередь в сфере оборонной промышленности", - уточняется в сообщении канцелярии. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Путин по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, уточнил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского. В понедельник президент США принял в Белом доме Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. В среду израильская гостелерадиокомпания Kan объявила, что министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил операцию по захвату города Газа. По ее информации, в четверг этот план будет представлен на утверждение политического руководства и кабинета министров. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разослала около 60 тысяч повесток о призыве резервистов в рамках подготовки к операции по захвату Газы. По данным израильского армейского радио "Галей ЦАХАЛ", операция продлится до 2026 года, а на пике маневров в ней будут задействовано до 130 тысяч резервистов. Газета Jerusalem Post со ссылкой на представителя армии, бригадного генерала Эффи Дефрина добавила, что Армия обороны Израиля в тот же день начала наступление на Газу и уже контролирует его окраины.
https://ria.ru/20250821/turtsiya-2036630976.html
https://ria.ru/20250821/ankara-2036666407.html
турция
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920270016_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_068cc41cfdbb8744c0ff2883a3651685.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, украина, россия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, эммануэль макрон, оон, евросоюз, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Турция, Украина, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, ООН, Евросоюз, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Турция заявила о готовности провести переговоры между Россией и Украиной

Эрдоган заявил Макрону о готовности Турции провести переговоры РФ и Украины

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Флаг Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 21 авг - РИА Новости. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил о готовности Турции провести мирные переговоры между Россией и Украиной, сообщила канцелярия Эрдогана.
Эрдоган провел телефонный разговор с Макроном по просьбе французской стороны. В ходе разговора обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Францией, мирный процесс между РФ и Украиной, а также многие региональные и глобальные события, в частности последняя ситуация в Газе.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
В Турции заявили, что Запад признал поражение на Украине
Вчера, 05:34
"Президент Эрдоган отметил, что Турция продолжает прилагать усилия для достижения справедливого мира в войне между Украиной и Россией и внимательно следит за контактами в Аляске и Вашингтоне. Президент Эрдоган заявил, что Турция готова приложить все усилия для проведения мирных переговоров между Украиной и Россией", - говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера.
Эрдоган в ходе разговора отметил, что Турция прилагает усилия для достижения перемирия в Газе, где происходит крупная гуманитарная катастрофа, и что необходимо "обуздать безрассудство Израиля, который ускоряет план оккупации Газы".
"Лидеры двух стран договорились обсудить подробности вопросов, рассмотренных в Нью-Йорке в рамках саммита ООН. Президент Эрдоган заявил, что Турция придает большое значение развитию сотрудничества с Францией и будет продолжать предпринимать шаги по укреплению отношений во многих областях, в первую очередь в сфере оборонной промышленности", - уточняется в сообщении канцелярии.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Путин по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, уточнил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
В понедельник президент США принял в Белом доме Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС.
В среду израильская гостелерадиокомпания Kan объявила, что министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил операцию по захвату города Газа. По ее информации, в четверг этот план будет представлен на утверждение политического руководства и кабинета министров. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разослала около 60 тысяч повесток о призыве резервистов в рамках подготовки к операции по захвату Газы. По данным израильского армейского радио "Галей ЦАХАЛ", операция продлится до 2026 года, а на пике маневров в ней будут задействовано до 130 тысяч резервистов. Газета Jerusalem Post со ссылкой на представителя армии, бригадного генерала Эффи Дефрина добавила, что Армия обороны Израиля в тот же день начала наступление на Газу и уже контролирует его окраины.
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
СМИ выяснили, почему саммит НАТО будет проходить в Анкаре
Вчера, 11:04
 
В миреТурцияУкраинаРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинЭммануэль МакронООНЕвросоюзВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала