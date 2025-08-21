https://ria.ru/20250821/turtsiya-2036760478.html

Турция заявила о готовности провести переговоры между Россией и Украиной

Турция заявила о готовности провести переговоры между Россией и Украиной - РИА Новости, 21.08.2025

Турция заявила о готовности провести переговоры между Россией и Украиной

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил о готовности Турции провести мирные... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T16:02:00+03:00

2025-08-21T16:02:00+03:00

2025-08-21T16:02:00+03:00

в мире

турция

украина

россия

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

эммануэль макрон

оон

АНКАРА, 21 авг - РИА Новости. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил о готовности Турции провести мирные переговоры между Россией и Украиной, сообщила канцелярия Эрдогана. Эрдоган провел телефонный разговор с Макроном по просьбе французской стороны. В ходе разговора обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Францией, мирный процесс между РФ и Украиной, а также многие региональные и глобальные события, в частности последняя ситуация в Газе. "Президент Эрдоган отметил, что Турция продолжает прилагать усилия для достижения справедливого мира в войне между Украиной и Россией и внимательно следит за контактами в Аляске и Вашингтоне. Президент Эрдоган заявил, что Турция готова приложить все усилия для проведения мирных переговоров между Украиной и Россией", - говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера. Эрдоган в ходе разговора отметил, что Турция прилагает усилия для достижения перемирия в Газе, где происходит крупная гуманитарная катастрофа, и что необходимо "обуздать безрассудство Израиля, который ускоряет план оккупации Газы". "Лидеры двух стран договорились обсудить подробности вопросов, рассмотренных в Нью-Йорке в рамках саммита ООН. Президент Эрдоган заявил, что Турция придает большое значение развитию сотрудничества с Францией и будет продолжать предпринимать шаги по укреплению отношений во многих областях, в первую очередь в сфере оборонной промышленности", - уточняется в сообщении канцелярии. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Путин по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, уточнил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского. В понедельник президент США принял в Белом доме Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. В среду израильская гостелерадиокомпания Kan объявила, что министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил операцию по захвату города Газа. По ее информации, в четверг этот план будет представлен на утверждение политического руководства и кабинета министров. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разослала около 60 тысяч повесток о призыве резервистов в рамках подготовки к операции по захвату Газы. По данным израильского армейского радио "Галей ЦАХАЛ", операция продлится до 2026 года, а на пике маневров в ней будут задействовано до 130 тысяч резервистов. Газета Jerusalem Post со ссылкой на представителя армии, бригадного генерала Эффи Дефрина добавила, что Армия обороны Израиля в тот же день начала наступление на Газу и уже контролирует его окраины.

турция

украина

россия

2025

Новости

в мире, турция, украина, россия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, эммануэль макрон, оон