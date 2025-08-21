Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, что Трамп планирует сделать в переговорах по Украине
17:20 21.08.2025
СМИ раскрыли, что Трамп планирует сделать в переговорах по Украине
СМИ раскрыли, что Трамп планирует сделать в переговорах по Украине - РИА Новости, 21.08.2025
СМИ раскрыли, что Трамп планирует сделать в переговорах по Украине
Дональд Трамп планирует дистанцироваться от процесса переговоров между Россией и Украиной ради того, чтобы обе стороны самостоятельно организовали встречу... РИА Новости, 21.08.2025
в мире
россия
украина
москва
владимир путин
дональд трамп
квн
встреча путина и трампа на аляске
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Дональд Трамп планирует дистанцироваться от процесса переговоров между Россией и Украиной ради того, чтобы обе стороны самостоятельно организовали встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщает издание Guardian. "По словам знакомых с ситуацией чиновников администрации, Трамп намерен оставить Москву и Киев наедине, чтобы они организовали встречу между их лидерами, не принимая пока в ней прямого участия, и тем самым отойдя от переговоров о завершении конфликта России и Украины", — говорится в статье. Журналист также указал на то, что Трамп сообщил своим советникам о желании организовать трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским только после их двустороннего саммита. Во вторник Трамп заявил о подготовительных действиях по организации встречи между Путиным и Зеленским, после которой может последовать и трехсторонняя встреча с его участием. Юрий Ушаков, помощник президента России, рассказал, что во время ночного телефонного звонка по московскому времени Путин и Трамп выразили поддержку продолжению прямых переговоров между российской и украинской делегациями. При этом обсуждалась возможность повышения уровня представительства с обеих сторон. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в среду заявил о готовности обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и подчеркнул открытость к работе в любых форматах. Однако он заметил, что Москва пока не получила ответа от Киева на предложение создать три рабочие группы для более углубленного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Лавров также предупредил, что потенциальная трехсторонняя встреча требует серьезной подготовки, чтобы не усугубить текущую ситуацию.В четверг Лавров заявил, что активность Зеленского по организации саммита с Россией имеет цель не показать нацеленность на процесс урегулирования, а подменить серьезную работу по согласованию принципов разрешения кризиса эффектами "в стиле КВН". Он добавил, что когда и если в вопросе украинского урегулирования дело дойдет до подписания каких-либо договоренностей, встанет вопрос легитимности подписантов с украинской стороны.
россия
украина
москва
в мире, россия, украина, москва, владимир путин, дональд трамп, квн, встреча путина и трампа на аляске, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп, КВН, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Владимир Зеленский
СМИ раскрыли, что Трамп планирует сделать в переговорах по Украине

Guardian: Трамп собирается временно отстраниться от переговоров по Украине

© Белый домДональд Трамп разговаривает с Владимиром Путиным после переговоров с европейскими лидерами
Дональд Трамп разговаривает с Владимиром Путиным после переговоров с европейскими лидерами - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Белый дом
Дональд Трамп разговаривает с Владимиром Путиным после переговоров с европейскими лидерами. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Дональд Трамп планирует дистанцироваться от процесса переговоров между Россией и Украиной ради того, чтобы обе стороны самостоятельно организовали встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщает издание Guardian.
"По словам знакомых с ситуацией чиновников администрации, Трамп намерен оставить Москву и Киев наедине, чтобы они организовали встречу между их лидерами, не принимая пока в ней прямого участия, и тем самым отойдя от переговоров о завершении конфликта России и Украины", — говорится в статье.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
В офисе Зеленского рассказали, где хотят провести саммит с Россией
Вчера, 12:39
Журналист также указал на то, что Трамп сообщил своим советникам о желании организовать трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским только после их двустороннего саммита.
Во вторник Трамп заявил о подготовительных действиях по организации встречи между Путиным и Зеленским, после которой может последовать и трехсторонняя встреча с его участием. Юрий Ушаков, помощник президента России, рассказал, что во время ночного телефонного звонка по московскому времени Путин и Трамп выразили поддержку продолжению прямых переговоров между российской и украинской делегациями. При этом обсуждалась возможность повышения уровня представительства с обеих сторон.
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в среду заявил о готовности обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и подчеркнул открытость к работе в любых форматах. Однако он заметил, что Москва пока не получила ответа от Киева на предложение создать три рабочие группы для более углубленного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Лавров также предупредил, что потенциальная трехсторонняя встреча требует серьезной подготовки, чтобы не усугубить текущую ситуацию.
В четверг Лавров заявил, что активность Зеленского по организации саммита с Россией имеет цель не показать нацеленность на процесс урегулирования, а подменить серьезную работу по согласованию принципов разрешения кризиса эффектами "в стиле КВН". Он добавил, что когда и если в вопросе украинского урегулирования дело дойдет до подписания каких-либо договоренностей, встанет вопрос легитимности подписантов с украинской стороны.
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
"Есть один язык". Зеленский сделал дерзкое заявление о России
Вчера, 12:16
 
В миреРоссияУкраинаМоскваВладимир ПутинДональд ТрампКВНВстреча Путина и Трампа на АляскеВладимир Зеленский
 
 
