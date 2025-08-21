Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме рассказали о работе над встречей России и Украины
00:37 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/tramp-2036616801.html
В Белом доме рассказали о работе над встречей России и Украины
В Белом доме рассказали о работе над встречей России и Украины - РИА Новости, 21.08.2025
В Белом доме рассказали о работе над встречей России и Украины
Администрация президента США Дональда Трампа продолжает работу с представителями России и Украины над организацией двусторонней встречи с целью завершения... РИА Новости, 21.08.2025
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа продолжает работу с представителями России и Украины над организацией двусторонней встречи с целью завершения конфликта на Украине, заявили в Белом доме. "Президент Трамп и его команда по национальной безопасности продолжают взаимодействие с российскими и украинскими представителями над двусторонней встречей для прекращения убийств и завершения войны", - цитирует заявление Белого дома телеканал Fox News. Иные подробности, включая возможное место встречи и ее дата, не приводятся. Трамп во вторник заявлял о подготовке к встрече между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя с его участием. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора в ночь с понедельника на вторник по московскому времени Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский
В Белом доме рассказали о работе над встречей России и Украины

Белый дом: Трамп продолжает работу с Россией и Украиной над организацией встречи

ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа продолжает работу с представителями России и Украины над организацией двусторонней встречи с целью завершения конфликта на Украине, заявили в Белом доме.
"Президент Трамп и его команда по национальной безопасности продолжают взаимодействие с российскими и украинскими представителями над двусторонней встречей для прекращения убийств и завершения войны", - цитирует заявление Белого дома телеканал Fox News.
Иные подробности, включая возможное место встречи и ее дата, не приводятся.
Трамп во вторник заявлял о подготовке к встрече между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя с его участием. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора в ночь с понедельника на вторник по московскому времени Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
