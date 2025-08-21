Рейтинг@Mail.ru
Подразделения войск "Центр" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 21.08.2025 (обновлено: 12:19 21.08.2025)
https://ria.ru/20250821/svo-2036681043.html
Подразделения войск "Центр" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения войск "Центр" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 21.08.2025
Подразделения войск "Центр" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения группировки войск "Центр" за сутки уничтожили до 380 военнослужащих ВСУ и шесть боевых бронированных машин в Донецкой Народной Республике и... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T12:11:00+03:00
2025-08-21T12:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
донецкая народная республика
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106621_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_28708aa041398594b2d3f27a461409a3.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за сутки уничтожили до 380 военнослужащих ВСУ и шесть боевых бронированных машин в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области, сообщило в четверг журналистам Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Родинское, Чунишино, Удачное Донецкой Народной Республики и Филия Днепропетровской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны уточнило, что потери украинских вооруженных формирований составили до 380 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США и бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, 12 автомобилей и два артиллерийских орудия.
https://ria.ru/20250820/spetsoperatsiya-2036523863.html
красноармейск
донецкая народная республика
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106621_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_250fea050949e381af83005f53c726c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, красноармейск, донецкая народная республика, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения войск "Центр" улучшили тактическое положение в зоне СВО

МО РФ: ВСУ за утки потеряли до 380 военных в зоне действия войск "Центр"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за сутки уничтожили до 380 военнослужащих ВСУ и шесть боевых бронированных машин в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области, сообщило в четверг журналистам Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Родинское, Чунишино, Удачное Донецкой Народной Республики и Филия Днепропетровской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что потери украинских вооруженных формирований составили до 380 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США и бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, 12 автомобилей и два артиллерийских орудия.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.08.2025
Вчера, 16:03
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала