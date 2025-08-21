https://ria.ru/20250821/svo-2036681043.html
Подразделения войск "Центр" улучшили тактическое положение в зоне СВО
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за сутки уничтожили до 380 военнослужащих ВСУ и шесть боевых бронированных машин в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области, сообщило в четверг журналистам Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Родинское, Чунишино, Удачное Донецкой Народной Республики и Филия Днепропетровской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны уточнило, что потери украинских вооруженных формирований составили до 380 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США и бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, 12 автомобилей и два артиллерийских орудия.
