В Воронежской области несколько населенных пунктов остались без света

Несколько населенных пунктов в Воронежской области остаются без электричества после атаки украинских БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 21.08.2025

происшествия

воронежская область

александр гусев (губернатор)

ржд

ВОРОНЕЖ, 21 авг - РИА Новости. Несколько населенных пунктов в Воронежской области остаются без электричества после атаки украинских БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев. По данным Минобороны, минувшей ночью дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 7 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в небе над Воронежской областью. "На объектах энергетики на юге области продолжают работать оперативные службы. Несколько населенных пунктов пока остаются без электричества, ведётся постепенное переключение на резервные линии электропитания. Движение поездов восстановлено", — написал Гусев в своем Telegram-канале. Губернатор также сообщил об отмене опасности БПЛА в регионе, которая была объявлена в 21.55 мск среды и продлилась около 11 часов. Движение на ж/д участке Россошь-Сохрановка возобновлено, все задержанные из-за падения БПЛА поезда в районе станций Журавка и Райновская в Воронежской области отправлены по своим маршрутам, сообщили ранее в РЖД.

