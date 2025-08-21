Рейтинг@Mail.ru
"Без поражения". Уход США с Украины замаскируют под мир, считают в Европе
23:19 21.08.2025
"Без поражения". Уход США с Украины замаскируют под мир, считают в Европе
"Без поражения". Уход США с Украины замаскируют под мир, считают в Европе
Встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске была организована с целью позволить Соединенным Штатам выйти из...
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске была организована с целью позволить Соединенным Штатам выйти из украинского конфликта, не признавая поражения, пишет обозреватель Томас Фази в статье для норвежского издания Steigan.no."Целью саммита на Аляске не было достижение окончательного мирного соглашения. И Трамп, и Путин, несомненно, понимают, что такое соглашение в настоящее время невозможно. Скорее всего, встреча была о для того, чтобы позволить США уйти с Украины, не признавая поражения, в то время как Россия продолжит продвигаться вперед", - предполагает Фази.По его мнению, таким путем Вашингтон создает себе политическое прикрытие, и глава Белого дома может утверждать, что стремился решить конфликт дипломатическим путем и в то же время старался облегчить бремя войны для Европы.Для России же выгода от саммита на Аляске, как считает обозреватель, состоит в постепенном ослаблении Украины по мере сокращения поддержки США.Путин и Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
"Без поражения". Уход США с Украины замаскируют под мир, считают в Европе

Steigan.no: саммит на Аляске понадобился США для выхода из конфликта на Украине

Статуя Свободы в Нью-Йорке
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске была организована с целью позволить Соединенным Штатам выйти из украинского конфликта, не признавая поражения, пишет обозреватель Томас Фази в статье для норвежского издания Steigan.no.
"Целью саммита на Аляске не было достижение окончательного мирного соглашения. И Трамп, и Путин, несомненно, понимают, что такое соглашение в настоящее время невозможно. Скорее всего, встреча была о для того, чтобы позволить США уйти с Украины, не признавая поражения, в то время как Россия продолжит продвигаться вперед", - предполагает Фази.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Сийярто назвал саммит на Аляске огромным успехом
Вчера, 09:57
По его мнению, таким путем Вашингтон создает себе политическое прикрытие, и глава Белого дома может утверждать, что стремился решить конфликт дипломатическим путем и в то же время старался облегчить бремя войны для Европы.
Для России же выгода от саммита на Аляске, как считает обозреватель, состоит в постепенном ослаблении Украины по мере сокращения поддержки США.
Путин и Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Украинские военные
Европа платит за конфликт на Украине, заявили в США
Вчера, 22:07
 
