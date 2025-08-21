https://ria.ru/20250821/steiganno-2036872673.html

"Без поражения". Уход США с Украины замаскируют под мир, считают в Европе

"Без поражения". Уход США с Украины замаскируют под мир, считают в Европе - РИА Новости, 21.08.2025

"Без поражения". Уход США с Украины замаскируют под мир, считают в Европе

Встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске была организована с целью позволить Соединенным Штатам выйти из... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T23:19:00+03:00

2025-08-21T23:19:00+03:00

2025-08-21T23:46:00+03:00

сша

россия

дональд трамп

владимир путин

аляска

украина

в мире

европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151685/13/1516851358_0:0:3146:1771_1920x0_80_0_0_d5ac1c68cd3fb4a7bc7e20140c6d92dc.jpg

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске была организована с целью позволить Соединенным Штатам выйти из украинского конфликта, не признавая поражения, пишет обозреватель Томас Фази в статье для норвежского издания Steigan.no."Целью саммита на Аляске не было достижение окончательного мирного соглашения. И Трамп, и Путин, несомненно, понимают, что такое соглашение в настоящее время невозможно. Скорее всего, встреча была о для того, чтобы позволить США уйти с Украины, не признавая поражения, в то время как Россия продолжит продвигаться вперед", - предполагает Фази.По его мнению, таким путем Вашингтон создает себе политическое прикрытие, и глава Белого дома может утверждать, что стремился решить конфликт дипломатическим путем и в то же время старался облегчить бремя войны для Европы.Для России же выгода от саммита на Аляске, как считает обозреватель, состоит в постепенном ослаблении Украины по мере сокращения поддержки США.Путин и Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

https://ria.ru/20250821/siyyarto--2036653706.html

https://ria.ru/20250821/ukraina-2036866658.html

сша

россия

аляска

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, дональд трамп, владимир путин, аляска, украина, в мире, европа