Генералу Оглоблину запросили 12,5 года лишения свободы по делу о взятке

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Прокурор запросил для генерал-майора Александра Оглоблина 12 лет 6 месяцев лишения свободы по делу о получении взятки 12 миллионов рублей от пермского завода "Телта", сообщили РИА Новости в 235-м гарнизонном военном суде.
"Государственный обвинитель запросил с учетом осуждения Оглоблина приговором Московского гарнизонного военного суда от 14 февраля 2022 года по совокупности преступлений 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.
Дело рассматривает 235-й гарнизонный военный суд в закрытом режиме.
На первом заседании после оглашения обвинительного заключения Оглоблин признал вину в получении взятки, рассказывал РИА Новости его адвокат Максим Довгань. Однако он обращал внимание, что Оглоблин не согласен с квалификацией дела.
Адвокат объяснил это тем, что уголовное дело появилось после того, как Оглоблин написал явку с повинной, дал показания на других генералов - Халила Арсланова и Вадима Шамарина. По словам адвоката, Оглоблин должен был быть освобожден от ответственности в связи с деятельным раскаянием по примечанию статьи 291.1 УК РФ, в которой сказано, что лицо, совершившее преступление по данной статье, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и добровольно сообщило о совершенном преступлении.
По версии следствия, бывший начальник управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил России генерал-майора Александр Оглоблин обвиняется в получении взятки в размере 12 миллионов рублей (часть 6 статьи 290 УК РФ). Согласно материалам, в период с 2016 по 2021 год при исполнении гособоронзаказа Минобороны заключило контракты с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей, контроль за исполнением которых осуществлял Шамарин. Осенью он признал вину в получении от топ-менеджеров завода "Телта" взятки в размере 36 миллионов рублей, Московский гарнизонный военный суд приговорил его в середине апреля к семи годам колонии строгого режима. Также его лишили звания "генерал-лейтенант" и конфисковали почти 36 миллионов рублей.
