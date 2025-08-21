Рейтинг@Mail.ru
ВС России совершили успешный рейд в тылу противника, сообщил Марочко
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:12 21.08.2025
ВС России совершили успешный рейд в тылу противника, сообщил Марочко
ВС России совершили успешный рейд в тылу противника, сообщил Марочко - РИА Новости, 21.08.2025
ВС России совершили успешный рейд в тылу противника, сообщил Марочко
Российские войска совершили успешный рейд в тылу противника под Купянском и получили ценные данные, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со... РИА Новости, 21.08.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
виталий ганчев
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Российские войска совершили успешный рейд в тылу противника под Купянском и получили ценные данные, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники. "Для выявления огневых точек противника и корректировки огня по скоплению ВВТ (вооружения и военной техники - ред.) и личного состава ВФУ российская разведгруппа совершила рейд в тыл противника, проведя успешную операцию и выполнив поставленные задачи, российские разведчики, не будучи обнаруженными, без потерь вернулись обратно", - сообщил эксперт. Марочко отметил, что в результате действий группы были получены ценные разведданные. Ранее в августе глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал РИА Новости, что российские военные контролируют стратегические направления под Купянском, по которым ВСУ получают снабжение.
харьковская область
безопасность, харьковская область, виталий ганчев, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Виталий Ганчев, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России совершили успешный рейд в тылу противника, сообщил Марочко

Марочко: ВС России совершили успешный рейд в тылу противника под Купянском

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Российские войска совершили успешный рейд в тылу противника под Купянском и получили ценные данные, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.
"Для выявления огневых точек противника и корректировки огня по скоплению ВВТ (вооружения и военной техники - ред.) и личного состава ВФУ российская разведгруппа совершила рейд в тыл противника, проведя успешную операцию и выполнив поставленные задачи, российские разведчики, не будучи обнаруженными, без потерь вернулись обратно", - сообщил эксперт.
Марочко отметил, что в результате действий группы были получены ценные разведданные.
Ранее в августе глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал РИА Новости, что российские военные контролируют стратегические направления под Купянском, по которым ВСУ получают снабжение.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьВиталий ГанчевАндрей МарочкоВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
