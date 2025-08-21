https://ria.ru/20250821/spetsoperatsiya-2036633710.html

ВС России совершили успешный рейд в тылу противника, сообщил Марочко

ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Российские войска совершили успешный рейд в тылу противника под Купянском и получили ценные данные, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники. "Для выявления огневых точек противника и корректировки огня по скоплению ВВТ (вооружения и военной техники - ред.) и личного состава ВФУ российская разведгруппа совершила рейд в тыл противника, проведя успешную операцию и выполнив поставленные задачи, российские разведчики, не будучи обнаруженными, без потерь вернулись обратно", - сообщил эксперт. Марочко отметил, что в результате действий группы были получены ценные разведданные. Ранее в августе глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал РИА Новости, что российские военные контролируют стратегические направления под Купянском, по которым ВСУ получают снабжение.

