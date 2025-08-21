https://ria.ru/20250821/sk-2036863602.html
СК провел обыски в администрации Унцукульского района Дагестана
2025-08-21T21:33:00+03:00
происшествия
МАХАЧКАЛА, 21 авг - РИА Новости. Следователи провели обыски в администрации Унцукульского района Дагестана по уголовному делу о халатности при строительстве школы, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. “В рамках ранее возбужденного уголовного дела по факту халатности должностных лиц, допустивших нарушения при строительстве новой школы в селе Балахани Унцукульского района, следователи провели обыски в администрации района. В ходе обыска изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела”, – говорится в сообщении. По данным следствия, в селе Балахани в 2010 году начали строить новую школу. Работы завершили, но до сих пор нет разрешения на эксплуатацию здания. В СК отмечают, что отсутствие специализированных кабинетов для начальных классов негативно сказывается на учебном процессе.
