СК провел обыски в администрации Унцукульского района Дагестана - РИА Новости, 21.08.2025
21:33 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/sk-2036863602.html
СК провел обыски в администрации Унцукульского района Дагестана
происшествия
унцукульский район
республика дагестан
россия
следственный комитет россии (ск рф)
МАХАЧКАЛА, 21 авг - РИА Новости. Следователи провели обыски в администрации Унцукульского района Дагестана по уголовному делу о халатности при строительстве школы, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. “В рамках ранее возбужденного уголовного дела по факту халатности должностных лиц, допустивших нарушения при строительстве новой школы в селе Балахани Унцукульского района, следователи провели обыски в администрации района. В ходе обыска изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела”, – говорится в сообщении. По данным следствия, в селе Балахани в 2010 году начали строить новую школу. Работы завершили, но до сих пор нет разрешения на эксплуатацию здания. В СК отмечают, что отсутствие специализированных кабинетов для начальных классов негативно сказывается на учебном процессе.
происшествия, унцукульский район, республика дагестан, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Унцукульский район, Республика Дагестан, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
МАХАЧКАЛА, 21 авг - РИА Новости. Следователи провели обыски в администрации Унцукульского района Дагестана по уголовному делу о халатности при строительстве школы, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
“В рамках ранее возбужденного уголовного дела по факту халатности должностных лиц, допустивших нарушения при строительстве новой школы в селе Балахани Унцукульского района, следователи провели обыски в администрации района. В ходе обыска изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела”, – говорится в сообщении.
По данным следствия, в селе Балахани в 2010 году начали строить новую школу. Работы завершили, но до сих пор нет разрешения на эксплуатацию здания. В СК отмечают, что отсутствие специализированных кабинетов для начальных классов негативно сказывается на учебном процессе.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
СК возбудил дело после избиения мужчины в Ростове-на-Дону
20 августа, 16:15
 
