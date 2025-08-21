https://ria.ru/20250821/sk-2036863602.html

СК провел обыски в администрации Унцукульского района Дагестана

СК провел обыски в администрации Унцукульского района Дагестана - РИА Новости, 21.08.2025

СК провел обыски в администрации Унцукульского района Дагестана

Следователи провели обыски в администрации Унцукульского района Дагестана по уголовному делу о халатности при строительстве школы, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T21:33:00+03:00

2025-08-21T21:33:00+03:00

2025-08-21T21:33:00+03:00

происшествия

унцукульский район

республика дагестан

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150070/68/1500706868_0:21:2640:1505_1920x0_80_0_0_19a58d3bf7d52683c4aab7cf71bff098.jpg

МАХАЧКАЛА, 21 авг - РИА Новости. Следователи провели обыски в администрации Унцукульского района Дагестана по уголовному делу о халатности при строительстве школы, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. “В рамках ранее возбужденного уголовного дела по факту халатности должностных лиц, допустивших нарушения при строительстве новой школы в селе Балахани Унцукульского района, следователи провели обыски в администрации района. В ходе обыска изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела”, – говорится в сообщении. По данным следствия, в селе Балахани в 2010 году начали строить новую школу. Работы завершили, но до сих пор нет разрешения на эксплуатацию здания. В СК отмечают, что отсутствие специализированных кабинетов для начальных классов негативно сказывается на учебном процессе.

https://ria.ru/20250820/sk-2036535231.html

унцукульский район

республика дагестан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, унцукульский район, республика дагестан, россия, следственный комитет россии (ск рф)