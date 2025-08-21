https://ria.ru/20250821/shaposhnikov-2036825442.html

Шапошников: проект "Города-герои – города героев" будет ежегодным

Патриотический проект "Города-герои – города героев", приуроченный к юбилейным датам присвоения званий "Город-герой", "Крепость-герой" и 80-летию Великой...

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Патриотический проект "Города-герои – города героев", приуроченный к юбилейным датам присвоения званий "Город-герой", "Крепость-герой" и 80-летию Великой Победы, будет ежегодным, в 2026 году он свяжет 11 городов-героев, сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников по итогам расширенного заседания политического совета Московского городского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия". Проект "Города-герои – города героев" реализован Московской городской думой при поддержке мэра и правительства Москвы. Благословение на его реализацию и участие в нем епархий РПЦ в России и Белоруссии дал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "2025 год – год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – для нас, для москвичей, он особенно ценен тем, что в этом году исполнилось 60 лет с момента присвоения Москве почетного звания города-героя. В этом году по инициативе депутатов фракции партии "Единая Россия" в Московской городской думе был реализован масштабный проект "Города-герои – города героев", - отметил Шапошников, его слова приводит пресс-служба Мосгордумы. Он добавил, что акция охватила 11 городов-героев России и Белоруссии. В ходе автопробега посетили Москву, Санкт-Петербург, Севастополь, Минск, Брест, Мурманск, Керчь, Новороссийск, Волгоград, Тулу, Смоленск. Общая протяженность трех маршрутов автопробега составила 12 тысяч километров. Участие в проекте приняли Герои России, в том числе депутаты-единороссы Московской городской думы: Аркадий Корольков, Олег Артемьев, Антон Шкаплеров. В гражданско-патриотических мероприятиях на всем пути автопробега поучаствовали более 50 тысяч человек, в том числе губернаторы регионов, председатели и депутаты законодательных собраний. "Сегодня мы хотим открыть новую главу в проекте "Города-герои – города героев": благодаря поддержке мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина проект становится ежегодным. В 2026 году он свяжет в очередной раз все 11 городов-героев. Я уверен, что в следующем году еще больше российских и белорусских регионов присоединятся к этому движению и мы фактически проедем по всей стране", – сказал Шапошников. Председатель столичного парламента также рассказал о реализации еще одного патриотического проекта Московской городской думы. "Мы продолжаем реализацию патриотической программы "Памяти Московского народного ополчения", которой в этом году исполнилось 10 лет. Традиционно в начале октября, ко Дню памяти Московского народного ополчения, по всей столице будет проведено большое количество патронатных акций и мемориальных мероприятий. Но в этом году мы еще хотим сделать большой вечер памяти дивизий Московского народного ополчения совместно с Театром российской армии, поэтому заранее всех приглашаю – будет очень интересно", – заключил он. Московская городская дума инициировала проект "Города-герои – города Героев" в целях прославления подвигов героев Отечества разных поколений через историю городов-героев, развития международного и межрегионального взаимодействия. Центральным мероприятием проекта стал одноименный автопробег по городам-героям России и Белоруссии на автомобилях марки "Москвич". Автопробег состоялся с 4 по 8 мая по трем маршрутам, которыми было охвачено 11 городов-героев.

