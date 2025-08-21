Дагестан ремонтирует 24 объекта в подшефном районе Запорожской области
Улица Буйнакского в Махачкале. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 21 авг - РИА Новости. Специалисты из Дагестана проводят ремонт 24 объектов в подшефном Михайловском районе Запорожской области, сообщили в пресс-службе правительства республики.
В среду делегация Дагестана во главе с премьером республики Абдулмуслимом Абдулмуслимовым прибыла в Запорожскую область.
"Дагестан проводит ремонт 24 объектов в Михайловском районе Запорожской области. Об этом в беседе с журналистами по итогам встречи с губернатором и правительством области рассказал председатель правительства (республики Дагестан) РД Абдулмуслим Абдулмуслимов. Он отметил, что вопросы оказания помощи подшефному району - на особом контроле главы Дагестана Сергея Меликова", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства региона.
По данным пресс-службы, региональный кабмин ежегодно предусматривает финансирование помощи Михайловскому району. В этом году на помощь подшефному району направили свыше 200 миллионов рублей, уточнило правительство.
По словам Абдулмуслимова, на 2025 год Минстрой России утвердил план работ, предусматривающий 24 объекта: две средние школы и одна спортивная, пять объектов культуры, семь многоквартирных домов, одно административное здание, а также восемь объектов водоснабжения (скважины и водонапорные башни для обеспечения населения питьевой водой).
"Полностью завершены работы на пяти объектах. В проведении ремонта на оставшихся объектах задействовано около 70 рабочих", - добавил премьер Дагестана.
Дагестан в 2023 году взял шефство над Михайловским районом. Ранее в интервью РИА Новости Меликов рассказал, что республика определила три направления оказания помощи Михайловскому району, среди которых - помощь в восстановлении социальных и коммунальных объектов, а также прием детей на летний оздоровительный отдых. За два года при содействии республики было восстановлено более 40 объектов.
Запорожская область - регион Российской Федерации, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.