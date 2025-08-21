В Челябинске пройдет фестиваль документального кино "RТ.Док"

Рейтинг@Mail.ru
22:54 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Международный фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев" пройдет в Челябинске с 4 по 6 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала RT. "С 4 по 6 сентября в Челябинске пройдёт Международный фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев". В зрительской программе - 14 фильмов о Донбассе, в том числе три премьеры", - говорится в сообщении. В рамках фестивальной программы зрителям будет представлен фильм, посвященный памяти военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлёва. Летом 2023 года, 22 июля, через четыре дня после своего дня рождения, Журавлев был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области. Создателем этой документальной ленты выступила продюсер РИА Новости Инна Танашева. "Откроет показы премьера документалистов RТ.Док Артёма Сомова и Руслана Гусарова "Один. Поле. Воин". В фильме показана героическая история сапёра-разведчика из Дагестана Закарьи Алиева, известного под позывным "Смайлик". Три недели он в одиночку оборонялся в опорном пункте в Запорожской области и выжил", - сообщили в пресс-службе RT. Уточняется, что ещё одной премьерой на фестивале станет работа военкора RТ Юлии Мартовалиевой и военного документалиста RТ.Док Абаса Али-Заде "Поток". Лента рассказывает об освобождении города Суджи в Курской области. Гости фестиваля также увидят ещё одну премьеру от RТ - ленту "Позывной Буханка" Руслана Гусарова и Артёма Сомова, которая посвящена легендарному автомобилю УАЗ-452, ставшему настоящим символом фронта. "На панельной дискуссии "Время патриотов - время действий" участники поднимут немаловажную тему - о том, как вчерашние бойцы СВО находят себя в мирной жизни и в тылу приближают нашу Победу. Ожидается участие полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Артёма Жоги, ветерана СВО Ильи Казакова, военкора Добровольческого корпуса МО РФ Павла Кукушкина", - говорится в сообщении. В рамках фестиваля состоится круглый стол "Прорыв информационной блокады", в нём примут участие итальянские журналисты Винченцо Лоруссо и Элизео Бертолази, генеральный продюсер фестиваля "RТ.Док: Время наших героев" Екатерина Яковлева, руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Ливане, военный корреспондент РИА Новости Михаил Алаеддин, военный документалист RT Олег Некишев. Также в деловой программе - панельная дискуссия "Культура времени героев" и панельная дискуссия "Преступления киевского режима", в рамках которой обсудят роль документального кино в фиксации исторической правды. Среди заявленных участников - посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Фестиваль документального кино состоится в Государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова в Челябинске, параллельно показы пройдут на 153 площадках по всей Челябинской области. Мероприятие организовано при поддержке губернатора Челябинской области.
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Международный фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев" пройдет в Челябинске с 4 по 6 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала RT.
"С 4 по 6 сентября в Челябинске пройдёт Международный фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев". В зрительской программе - 14 фильмов о Донбассе, в том числе три премьеры", - говорится в сообщении.
В рамках фестивальной программы зрителям будет представлен фильм, посвященный памяти военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлёва. Летом 2023 года, 22 июля, через четыре дня после своего дня рождения, Журавлев был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области. Создателем этой документальной ленты выступила продюсер РИА Новости Инна Танашева.
"Откроет показы премьера документалистов RТ.Док Артёма Сомова и Руслана Гусарова "Один. Поле. Воин". В фильме показана героическая история сапёра-разведчика из Дагестана Закарьи Алиева, известного под позывным "Смайлик". Три недели он в одиночку оборонялся в опорном пункте в Запорожской области и выжил", - сообщили в пресс-службе RT.
Уточняется, что ещё одной премьерой на фестивале станет работа военкора RТ Юлии Мартовалиевой и военного документалиста RТ.Док Абаса Али-Заде "Поток". Лента рассказывает об освобождении города Суджи в Курской области. Гости фестиваля также увидят ещё одну премьеру от RТ - ленту "Позывной Буханка" Руслана Гусарова и Артёма Сомова, которая посвящена легендарному автомобилю УАЗ-452, ставшему настоящим символом фронта.
"На панельной дискуссии "Время патриотов - время действий" участники поднимут немаловажную тему - о том, как вчерашние бойцы СВО находят себя в мирной жизни и в тылу приближают нашу Победу. Ожидается участие полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Артёма Жоги, ветерана СВО Ильи Казакова, военкора Добровольческого корпуса МО РФ Павла Кукушкина", - говорится в сообщении.
В рамках фестиваля состоится круглый стол "Прорыв информационной блокады", в нём примут участие итальянские журналисты Винченцо Лоруссо и Элизео Бертолази, генеральный продюсер фестиваля "RТ.Док: Время наших героев" Екатерина Яковлева, руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Ливане, военный корреспондент РИА Новости Михаил Алаеддин, военный документалист RT Олег Некишев.
Также в деловой программе - панельная дискуссия "Культура времени героев" и панельная дискуссия "Преступления киевского режима", в рамках которой обсудят роль документального кино в фиксации исторической правды. Среди заявленных участников - посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Фестиваль документального кино состоится в Государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова в Челябинске, параллельно показы пройдут на 153 площадках по всей Челябинской области. Мероприятие организовано при поддержке губернатора Челябинской области.
