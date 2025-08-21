https://ria.ru/20250821/rossiya-2036731641.html
Мишустин напомнил о скором юбилее Набережных Челнов
КАЗАНЬ, 21 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе своей поездки в Татарстан вспомнил о скором юбилее Набережных Челнов. Глава правительства прилетел в Казань в четверг. Там он выступил на пленарной сессии Х Всероссийского форума "Развитие малых городов и исторических поселений" и осмотрел выставку форума. В ходе рабочей поездки Мишустин встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. "Скоро юбилей у Набережных Челнов. Я знаю, что Вы обращались с вопросами поддержки к (первому вице-премьеру - ред.) Денису Валентиновичу Мантурову. Это естественно, поскольку здесь очень много промышленных предприятий", - сказал Мишустин на встрече. Набережные Челны в 2026 году отпразднуют 400-летие со дня основания города.
