https://ria.ru/20250821/rossija-2036641945.html
Россия остановила импорт картофеля из Грузии
Россия остановила импорт картофеля из Грузии - РИА Новости, 21.08.2025
Россия остановила импорт картофеля из Грузии
Россия в июле остановила импорт картофеля из Грузии после девяти месяцев непрерывных покупок, следует из анализа РИА Новости данных грузинской статслужбы. РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T08:04:00+03:00
2025-08-21T08:04:00+03:00
2025-08-21T11:53:00+03:00
экономика
россия
грузия
китай
евростат
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995191847_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c3e01835c3325139ab48f17a954c3284.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Россия в июле остановила импорт картофеля из Грузии после девяти месяцев непрерывных покупок, следует из анализа РИА Новости данных грузинской статслужбы. Россия начала ввозить картофель на постоянной основе в октябре прошлого года, при этом пика импорт достиг в апреле. Затем закупки начали замедляться. В июле же впервые грузинское ведомство не сообщило об экспорте картофеля в Россию. Одновременно Россия в июле сократила импорт картофеля из Китая — до 6,9 миллиона долларов, что в 1,8 раза меньше уровня июня, сообщало ранее РИА Новости на основании анализа данных Евростата. Это может быть связано с ожиданиями лучшего урожая картофеля в России, чем в прошлом году. По данным Минсельхоза на середину июля, урожай раннего картофеля в России вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — до 240 тысяч тонн.
https://ria.ru/20250817/shokolad-2035870013.html
россия
грузия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995191847_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_646d9892162260b7da286fd2f891369c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, грузия, китай, евростат, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Грузия, Китай, Евростат, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Россия остановила импорт картофеля из Грузии
РФ остановила импорт картофеля из Грузии после девяти месяцев закупок