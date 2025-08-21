https://ria.ru/20250821/rossija-2036641945.html

Россия остановила импорт картофеля из Грузии

Россия остановила импорт картофеля из Грузии - РИА Новости, 21.08.2025

Россия остановила импорт картофеля из Грузии

Россия в июле остановила импорт картофеля из Грузии после девяти месяцев непрерывных покупок, следует из анализа РИА Новости данных грузинской статслужбы. РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T08:04:00+03:00

2025-08-21T08:04:00+03:00

2025-08-21T11:53:00+03:00

экономика

россия

грузия

китай

евростат

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995191847_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c3e01835c3325139ab48f17a954c3284.jpg

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Россия в июле остановила импорт картофеля из Грузии после девяти месяцев непрерывных покупок, следует из анализа РИА Новости данных грузинской статслужбы. Россия начала ввозить картофель на постоянной основе в октябре прошлого года, при этом пика импорт достиг в апреле. Затем закупки начали замедляться. В июле же впервые грузинское ведомство не сообщило об экспорте картофеля в Россию. Одновременно Россия в июле сократила импорт картофеля из Китая — до 6,9 миллиона долларов, что в 1,8 раза меньше уровня июня, сообщало ранее РИА Новости на основании анализа данных Евростата. Это может быть связано с ожиданиями лучшего урожая картофеля в России, чем в прошлом году. По данным Минсельхоза на середину июля, урожай раннего картофеля в России вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — до 240 тысяч тонн.

https://ria.ru/20250817/shokolad-2035870013.html

россия

грузия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, грузия, китай, евростат, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)