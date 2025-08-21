Рейтинг@Mail.ru
Россия остановила импорт картофеля из Грузии - РИА Новости, 21.08.2025
08:04 21.08.2025 (обновлено: 11:53 21.08.2025)
Россия остановила импорт картофеля из Грузии
Россия остановила импорт картофеля из Грузии - РИА Новости, 21.08.2025
Россия остановила импорт картофеля из Грузии
Россия в июле остановила импорт картофеля из Грузии после девяти месяцев непрерывных покупок, следует из анализа РИА Новости данных грузинской статслужбы. РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Россия в июле остановила импорт картофеля из Грузии после девяти месяцев непрерывных покупок, следует из анализа РИА Новости данных грузинской статслужбы. Россия начала ввозить картофель на постоянной основе в октябре прошлого года, при этом пика импорт достиг в апреле. Затем закупки начали замедляться. В июле же впервые грузинское ведомство не сообщило об экспорте картофеля в Россию. Одновременно Россия в июле сократила импорт картофеля из Китая — до 6,9 миллиона долларов, что в 1,8 раза меньше уровня июня, сообщало ранее РИА Новости на основании анализа данных Евростата. Это может быть связано с ожиданиями лучшего урожая картофеля в России, чем в прошлом году. По данным Минсельхоза на середину июля, урожай раннего картофеля в России вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — до 240 тысяч тонн.
