https://ria.ru/20250821/roskosmos-2036687273.html

"Роскосмос" рассказал о работе спутника с мышами и мухами

"Роскосмос" рассказал о работе спутника с мышами и мухами - РИА Новости, 21.08.2025

"Роскосмос" рассказал о работе спутника с мышами и мухами

Полёт исследовательского спутника "Бион-М" №2 с 75 мышами и 1,5 тысячи мух проходит штатно, сообщил в четверг "Роскосмос". РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T12:37:00+03:00

2025-08-21T12:37:00+03:00

2025-08-21T12:37:00+03:00

байконур (город)

роскосмос

российская академия наук

институт медико-биологических проблем ран

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036378895_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0637c33c6daf3fc7fd0cf75ba6036bd0.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Полёт исследовательского спутника "Бион-М" №2 с 75 мышами и 1,5 тысячи мух проходит штатно, сообщил в четверг "Роскосмос". "По телеметрической информации, полученной сегодня, работа аппарата проходит штатно, все живые организмы успешно начали свое путешествие в космосе", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации. В "Роскосмосе" напомнили, что запуск спутника был подготовлен специалистами госкорпорации, Российской академии наук и Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН и произведен на Ракетно-космическом центре (РКЦ) "Прогресс". Уточняется, что впервые в истории подобный аппарат был выведен на солнечно-синхронную орбиту с наклонением около 97 градусов. В "Роскосмосе" выразили уверенность, что выполнение всех запланированных научных экспериментов принесет "бесценные знания, способствующие дальнейшему освоению космического пространства человеком". Биоспутник "Бион-М" №2 был запущен с космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1б" 20 августа. На его борту в космос отправились 75 мышей, 1,5 тысячи муз-дрозофил, лекарственные растения, семена, водоросли, микроорганизмы и стволовые клетки животных и человека. Полёт аппарата рассчитан на 30 суток. Спутник будет летать по высокоширотной орбите высотой 370-380 километров, где больше космическая радиация и другая геомагнитная обстановка, чем на традиционных орбитах с наклонением 50-60 градусов.

https://ria.ru/20250803/vulkan-2033145878.html

байконур (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

байконур (город), роскосмос, российская академия наук, институт медико-биологических проблем ран