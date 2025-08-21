Рейтинг@Mail.ru
"Роскосмос" рассказал о работе спутника с мышами и мухами
12:37 21.08.2025
"Роскосмос" рассказал о работе спутника с мышами и мухами
"Роскосмос" рассказал о работе спутника с мышами и мухами
"Роскосмос" рассказал о работе спутника с мышами и мухами
Полёт исследовательского спутника "Бион-М" №2 с 75 мышами и 1,5 тысячи мух проходит штатно, сообщил в четверг "Роскосмос". РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T12:37:00+03:00
2025-08-21T12:37:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036378895_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0637c33c6daf3fc7fd0cf75ba6036bd0.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Полёт исследовательского спутника "Бион-М" №2 с 75 мышами и 1,5 тысячи мух проходит штатно, сообщил в четверг "Роскосмос". "По телеметрической информации, полученной сегодня, работа аппарата проходит штатно, все живые организмы успешно начали свое путешествие в космосе", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации. В "Роскосмосе" напомнили, что запуск спутника был подготовлен специалистами госкорпорации, Российской академии наук и Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН и произведен на Ракетно-космическом центре (РКЦ) "Прогресс". Уточняется, что впервые в истории подобный аппарат был выведен на солнечно-синхронную орбиту с наклонением около 97 градусов. В "Роскосмосе" выразили уверенность, что выполнение всех запланированных научных экспериментов принесет "бесценные знания, способствующие дальнейшему освоению космического пространства человеком". Биоспутник "Бион-М" №2 был запущен с космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1б" 20 августа. На его борту в космос отправились 75 мышей, 1,5 тысячи муз-дрозофил, лекарственные растения, семена, водоросли, микроорганизмы и стволовые клетки животных и человека. Полёт аппарата рассчитан на 30 суток. Спутник будет летать по высокоширотной орбите высотой 370-380 километров, где больше космическая радиация и другая геомагнитная обстановка, чем на традиционных орбитах с наклонением 50-60 градусов.
"Роскосмос" рассказал о работе спутника с мышами и мухами

"Роскосмос": полет "Биона-М" с 75 мышами и 1,5 тысячи мух проходит штатно

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкУстановка ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Бион-М" на стартовую площадку космодрома Байконур
Установка ракеты-носителя Союз-2.1б с космическим аппаратом Бион-М на стартовую площадку космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Установка ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Бион-М" на стартовую площадку космодрома Байконур. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Полёт исследовательского спутника "Бион-М" №2 с 75 мышами и 1,5 тысячи мух проходит штатно, сообщил в четверг "Роскосмос".
"По телеметрической информации, полученной сегодня, работа аппарата проходит штатно, все живые организмы успешно начали свое путешествие в космосе", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.
В "Роскосмосе" напомнили, что запуск спутника был подготовлен специалистами госкорпорации, Российской академии наук и Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН и произведен на Ракетно-космическом центре (РКЦ) "Прогресс".
Уточняется, что впервые в истории подобный аппарат был выведен на солнечно-синхронную орбиту с наклонением около 97 градусов. В "Роскосмосе" выразили уверенность, что выполнение всех запланированных научных экспериментов принесет "бесценные знания, способствующие дальнейшему освоению космического пространства человеком".
Биоспутник "Бион-М" №2 был запущен с космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1б" 20 августа. На его борту в космос отправились 75 мышей, 1,5 тысячи муз-дрозофил, лекарственные растения, семена, водоросли, микроорганизмы и стволовые клетки животных и человека. Полёт аппарата рассчитан на 30 суток. Спутник будет летать по высокоширотной орбите высотой 370-380 километров, где больше космическая радиация и другая геомагнитная обстановка, чем на традиционных орбитах с наклонением 50-60 градусов.
