"Роскосмос" рассказал о работе спутника с мышами и мухами
"Роскосмос": полет "Биона-М" с 75 мышами и 1,5 тысячи мух проходит штатно
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкУстановка ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Бион-М" на стартовую площадку космодрома Байконур
Установка ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Бион-М" на стартовую площадку космодрома Байконур. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Полёт исследовательского спутника "Бион-М" №2 с 75 мышами и 1,5 тысячи мух проходит штатно, сообщил в четверг "Роскосмос".
"По телеметрической информации, полученной сегодня, работа аппарата проходит штатно, все живые организмы успешно начали свое путешествие в космосе", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.
В "Роскосмосе" напомнили, что запуск спутника был подготовлен специалистами госкорпорации, Российской академии наук и Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН и произведен на Ракетно-космическом центре (РКЦ) "Прогресс".
Уточняется, что впервые в истории подобный аппарат был выведен на солнечно-синхронную орбиту с наклонением около 97 градусов. В "Роскосмосе" выразили уверенность, что выполнение всех запланированных научных экспериментов принесет "бесценные знания, способствующие дальнейшему освоению космического пространства человеком".
Биоспутник "Бион-М" №2 был запущен с космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1б" 20 августа. На его борту в космос отправились 75 мышей, 1,5 тысячи муз-дрозофил, лекарственные растения, семена, водоросли, микроорганизмы и стволовые клетки животных и человека. Полёт аппарата рассчитан на 30 суток. Спутник будет летать по высокоширотной орбите высотой 370-380 километров, где больше космическая радиация и другая геомагнитная обстановка, чем на традиционных орбитах с наклонением 50-60 градусов.
"Роскосмос" опубликовал снимок извержения вулкана на Камчатке
3 августа, 22:31