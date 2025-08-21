https://ria.ru/20250821/roshal-2036709555.html

Свыше 200 тысяч детей получили медпомощь в подмосковном центре Рошаля

Свыше 200 тысяч детей получили медпомощь в подмосковном центре Рошаля - РИА Новости, 21.08.2025

Свыше 200 тысяч детей получили медпомощь в подмосковном центре Рошаля

Более 200 тысяч детей получили медицинскую помощь в Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля за год работы, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 21.08.2025

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Более 200 тысяч детей получили медицинскую помощь в Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля за год работы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля – флагманское учреждение региона, оказывающее медицинскую помощь маленьким пациентам не только Подмосковья, но и других субъектов. Он начал свою работу ровно год назад. За это время медицинскую помощь в его клинико-диагностическом центре получили почти 165 тысяч детей. Стационарное лечение прошли свыше 25,1 тысячи детей, в том числе порядка 5,4 тысячи из других регионов", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Он подчеркнул, что более 60% выполненных операций в центре – малоинвазивные. Также было проведено более 18 тысяч телемедицинских консультаций. Забелин добавил, что территориальный центр медицины катастроф практически каждый день доставляет тяжелых пациентов. Всего специалисты ДКЦ приняли 350 таких детей. Так, Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля стал координатором всех детских учреждений региона. В нем работают специалисты со всей страны – профессионалы в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Медицинская помощь в центре оказывается по 28 профилям, в том числе урологическому, хирургическому, травматологическому и многим другим.

московская область (подмосковье)

2025

