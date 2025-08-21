Рейтинг@Mail.ru
В Раде хотят включить контролируемые части ЛНР и ДНР в соседние области - РИА Новости, 21.08.2025
00:01 21.08.2025 (обновлено: 08:41 21.08.2025)
В Раде хотят включить контролируемые части ЛНР и ДНР в соседние области
россия
луганская народная республика
украина
анна скороход
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
владимир путин
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Законопроект, предлагающий присоединить подконтрольные ВСУ части Донецкой и Луганской народных республик к соседним Харьковской и Днепропетровской областям Украины внесен в украинский парламент, сообщила в среду депутат Верховной рады Анна Скороход. "На сегодня едва ли не единственный шанс сохранить эти земли в Украине — это если части Луганской (подконтрольной ВСУ части ЛНР. — Прим. ред.) и Донецкой (подконтрольной ВСУ части ДНР. — Прим. ред.) областей войдут в состав Харьковской и Днепропетровской областей. Закон дает нам право вносить изменения в административно-правовое поле для этого. Проект постановления об изменениях в административно-территориальном устройстве Донецкой, Днепропетровской, Луганской и Харьковской областей зарегистрирован", — написала Скороход в своем Telegram-канале. Ранее Владимир Зеленский в преддверии встречи лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на Конституцию Украины. Позже Зеленский заявил украинским СМИ, что ВСУ не уйдут сами из подконтрольной им части Донбасса. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав Российской Федерации высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
россия
луганская народная республика
украина
россия, луганская народная республика, украина, анна скороход, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, владимир путин
Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Анна Скороход, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Владимир Путин
© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Законопроект, предлагающий присоединить подконтрольные ВСУ части Донецкой и Луганской народных республик к соседним Харьковской и Днепропетровской областям Украины внесен в украинский парламент, сообщила в среду депутат Верховной рады Анна Скороход.
"На сегодня едва ли не единственный шанс сохранить эти земли в Украине — это если части Луганской (подконтрольной ВСУ части ЛНР. — Прим. ред.) и Донецкой (подконтрольной ВСУ части ДНР. — Прим. ред.) областей войдут в состав Харьковской и Днепропетровской областей. Закон дает нам право вносить изменения в административно-правовое поле для этого. Проект постановления об изменениях в административно-территориальном устройстве Донецкой, Днепропетровской, Луганской и Харьковской областей зарегистрирован", — написала Скороход в своем Telegram-канале.
Ранее Владимир Зеленский в преддверии встречи лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на Конституцию Украины. Позже Зеленский заявил украинским СМИ, что ВСУ не уйдут сами из подконтрольной им части Донбасса.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав Российской Федерации высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
РоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаАнна СкороходВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныВладимир Путин
 
 
