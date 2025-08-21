https://ria.ru/20250821/putin-2036756862.html

Путин присвоил звание Героя Труда президенту РАН

Путин присвоил звание Героя Труда президенту РАН - РИА Новости, 21.08.2025

Путин присвоил звание Героя Труда президенту РАН

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда РФ президенту РАН Геннадию Красникову, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 21.08.2025

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда РФ президенту РАН Геннадию Красникову, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За особые заслуги перед государством и выдающийся вклад в развитие отечественной науки присвоить звание Героя Труда Российской Федерации президенту федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук" Красникову Геннадию Яковлевичу", - говорится в документе.

