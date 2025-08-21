https://ria.ru/20250821/putin-2036756862.html
Путин присвоил звание Героя Труда президенту РАН
Путин присвоил звание Героя Труда президенту РАН - РИА Новости, 21.08.2025
Путин присвоил звание Героя Труда президенту РАН
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда РФ президенту РАН Геннадию Красникову, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T15:50:00+03:00
2025-08-21T15:50:00+03:00
2025-08-21T16:16:00+03:00
россия
российская академия наук
наука
общество
владимир путин
геннадий красников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150211/94/1502119471_0:290:5568:3422_1920x0_80_0_0_a1f627b6440e6add46cf79998b77771f.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда РФ президенту РАН Геннадию Красникову, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За особые заслуги перед государством и выдающийся вклад в развитие отечественной науки присвоить звание Героя Труда Российской Федерации президенту федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук" Красникову Геннадию Яковлевичу", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230430/krasnikov-1868480608.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150211/94/1502119471_310:0:5259:3712_1920x0_80_0_0_a52c3ab176fefc9de8c51c4427286b17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, российская академия наук, общество, владимир путин, геннадий красников
Россия, Российская академия наук, Наука, Общество, Владимир Путин, Геннадий Красников
Путин присвоил звание Героя Труда президенту РАН
Путин присвоил звание Героя Труда президенту РАН Красникову