Путин присвоил звание Героя Труда президенту РАН
21.08.2025
Путин присвоил звание Героя Труда президенту РАН
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда РФ президенту РАН Геннадию Красникову, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда РФ президенту РАН Геннадию Красникову, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За особые заслуги перед государством и выдающийся вклад в развитие отечественной науки присвоить звание Героя Труда Российской Федерации президенту федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук" Красникову Геннадию Яковлевичу", - говорится в документе.
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда РФ президенту РАН Геннадию Красникову, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За особые заслуги перед государством и выдающийся вклад в развитие отечественной науки присвоить звание Героя Труда Российской Федерации президенту федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук" Красникову Геннадию Яковлевичу", - говорится в документе.
Академик РАН Геннадий Красников - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
Биография Геннадия Красникова
30 апреля 2023, 00:43
 
НаукаРоссияРоссийская академия наукОбществоВладимир ПутинГеннадий Красников
 
 
