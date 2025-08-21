https://ria.ru/20250821/puteprovod-2036629021.html

Строительство путепровода через Транссиб в Приамурье завершится в октябре

Строительство путепровода через Транссиб в Приамурье завершится в октябре - РИА Новости, 21.08.2025

Строительство путепровода через Транссиб в Приамурье завершится в октябре

Строительство путепровода через Транссибирскую магистраль в посёлке Серышево Амурской области завершится в октябре, сообщает правительство региона. РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T04:51:00+03:00

2025-08-21T04:51:00+03:00

2025-08-21T04:51:00+03:00

амурская область

амурская область

амур (река)

зея (город)

василий орлов (губернатор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023826437_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ba150fdaeb0ef5cae40a8f0144434606.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 авг – РИА Новости. Строительство путепровода через Транссибирскую магистраль в посёлке Серышево Амурской области завершится в октябре, сообщает правительство региона. Возведение путепровода и дорожные работы губернатор области Василий Орлов проинспектировал в ходе рабочей поездки в Серышевский округ. "В этом году закончим строительство двух путепроводов — в Новобурейском и здесь, в Серышеве. Главная задача сейчас — синхронизировать работы по строительству самого путепровода и подходов к нему. Как уверяет подрядчик, объект будет сдан в октябре. На участке дороги Белогорск-Серышево, где сейчас идет ремонт, у строителей возникли сложности, дорожникам пришлось выполнять дополнительные работы, которые изначально не были запланированы. Но в целом работы также идут в графике. В ближайшее время начнётся асфальтирование дороги, к концу осени будут завершены все основные работы", - сказал Орлов. На возведение путепровода в поселке Серышево по президентскому нацпроекту "Инфраструктура для жизни" выделено 1,5 миллиарда рублей. Подрядчик объекта - АО "Бамтоннельстрой-Мост", - строил также международный мост через Амур и переправу через реку Зея в Благовещенске. Сейчас строители путепровода устанавливают дорожные знаки, опоры освещения, укрепляют откосы, выполняют рекультивацию и готовятся к укладке асфальта. Общая протяжённость объекта с подходами к нему составляет 3 километра, длина самого путепровода — почти 90 метров. После сдачи путепровода в эксплуатацию в посёлке решится проблема сообщения между военным городком и так называемой залинейной частью Серышева. Сейчас водители вынуждены ожидать проезда через железнодорожные пути из-за роста интенсивности движения по железнодорожной магистрали, отмечают в правительстве. Также в Серышевском округе продолжается обновление главной дорожной артерии, соединяющей поселок с соседним Белогорском. Трасса капитально не ремонтировалась с момента её строительства в советское время. Частичный ремонт проводился после наводнения в 2013 году. Сейчас на участке с 14 по 23 километры развернуты активные дорожные работы. На его реконструкцию по президентскому нацпроекту "Инфраструктура для жизни" выделено более 492 миллиона рублей. Дорожники уже установили водопропускные трубы, более чем наполовину восстановили земляное полотно, а также демонтировали старую автобусную остановку и приступили к формированию откосов дороги. Специалистам предстоит восстановить покрытие на двух мостах, сделать основание дороги и установить барьерные ограждения.

https://ria.ru/20250620/orlov-2024100578.html

https://ria.ru/20250620/orlov-2024101212.html

амурская область

амур (река)

зея (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

амурская область, амур (река), зея (город), василий орлов (губернатор)