Строительство путепровода через Транссиб в Приамурье завершится в октябре
Амурская область
Амурская область
 
04:51 21.08.2025
Строительство путепровода через Транссиб в Приамурье завершится в октябре
Строительство путепровода через Транссиб в Приамурье завершится в октябре
Строительство путепровода через Транссиб в Приамурье завершится в октябре
Строительство путепровода через Транссибирскую магистраль в посёлке Серышево Амурской области завершится в октябре, сообщает правительство региона. РИА Новости, 21.08.2025
амур (река)
зея (город)
василий орлов (губернатор)
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 авг – РИА Новости. Строительство путепровода через Транссибирскую магистраль в посёлке Серышево Амурской области завершится в октябре, сообщает правительство региона. Возведение путепровода и дорожные работы губернатор области Василий Орлов проинспектировал в ходе рабочей поездки в Серышевский округ. "В этом году закончим строительство двух путепроводов — в Новобурейском и здесь, в Серышеве. Главная задача сейчас — синхронизировать работы по строительству самого путепровода и подходов к нему. Как уверяет подрядчик, объект будет сдан в октябре. На участке дороги Белогорск-Серышево, где сейчас идет ремонт, у строителей возникли сложности, дорожникам пришлось выполнять дополнительные работы, которые изначально не были запланированы. Но в целом работы также идут в графике. В ближайшее время начнётся асфальтирование дороги, к концу осени будут завершены все основные работы", - сказал Орлов. На возведение путепровода в поселке Серышево по президентскому нацпроекту "Инфраструктура для жизни" выделено 1,5 миллиарда рублей. Подрядчик объекта - АО "Бамтоннельстрой-Мост", - строил также международный мост через Амур и переправу через реку Зея в Благовещенске. Сейчас строители путепровода устанавливают дорожные знаки, опоры освещения, укрепляют откосы, выполняют рекультивацию и готовятся к укладке асфальта. Общая протяжённость объекта с подходами к нему составляет 3 километра, длина самого путепровода — почти 90 метров. После сдачи путепровода в эксплуатацию в посёлке решится проблема сообщения между военным городком и так называемой залинейной частью Серышева. Сейчас водители вынуждены ожидать проезда через железнодорожные пути из-за роста интенсивности движения по железнодорожной магистрали, отмечают в правительстве. Также в Серышевском округе продолжается обновление главной дорожной артерии, соединяющей поселок с соседним Белогорском. Трасса капитально не ремонтировалась с момента её строительства в советское время. Частичный ремонт проводился после наводнения в 2013 году. Сейчас на участке с 14 по 23 километры развернуты активные дорожные работы. На его реконструкцию по президентскому нацпроекту "Инфраструктура для жизни" выделено более 492 миллиона рублей. Дорожники уже установили водопропускные трубы, более чем наполовину восстановили земляное полотно, а также демонтировали старую автобусную остановку и приступили к формированию откосов дороги. Специалистам предстоит восстановить покрытие на двух мостах, сделать основание дороги и установить барьерные ограждения.
Амурская область, Амурская область, Амур (река), Зея (город), Василий Орлов (губернатор)
Строительство путепровода через Транссиб в Приамурье завершится в октябре

Орлов: строительство путепровода через Транссиб в Приамурье завершится в октябре

Василий Орлов. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 авг – РИА Новости. Строительство путепровода через Транссибирскую магистраль в посёлке Серышево Амурской области завершится в октябре, сообщает правительство региона.
Возведение путепровода и дорожные работы губернатор области Василий Орлов проинспектировал в ходе рабочей поездки в Серышевский округ.
"В этом году закончим строительство двух путепроводов — в Новобурейском и здесь, в Серышеве. Главная задача сейчас — синхронизировать работы по строительству самого путепровода и подходов к нему. Как уверяет подрядчик, объект будет сдан в октябре. На участке дороги Белогорск-Серышево, где сейчас идет ремонт, у строителей возникли сложности, дорожникам пришлось выполнять дополнительные работы, которые изначально не были запланированы. Но в целом работы также идут в графике. В ближайшее время начнётся асфальтирование дороги, к концу осени будут завершены все основные работы", - сказал Орлов.
На возведение путепровода в поселке Серышево по президентскому нацпроекту "Инфраструктура для жизни" выделено 1,5 миллиарда рублей. Подрядчик объекта - АО "Бамтоннельстрой-Мост", - строил также международный мост через Амур и переправу через реку Зея в Благовещенске. Сейчас строители путепровода устанавливают дорожные знаки, опоры освещения, укрепляют откосы, выполняют рекультивацию и готовятся к укладке асфальта. Общая протяжённость объекта с подходами к нему составляет 3 километра, длина самого путепровода — почти 90 метров.
После сдачи путепровода в эксплуатацию в посёлке решится проблема сообщения между военным городком и так называемой залинейной частью Серышева. Сейчас водители вынуждены ожидать проезда через железнодорожные пути из-за роста интенсивности движения по железнодорожной магистрали, отмечают в правительстве.
Также в Серышевском округе продолжается обновление главной дорожной артерии, соединяющей поселок с соседним Белогорском. Трасса капитально не ремонтировалась с момента её строительства в советское время. Частичный ремонт проводился после наводнения в 2013 году. Сейчас на участке с 14 по 23 километры развернуты активные дорожные работы. На его реконструкцию по президентскому нацпроекту "Инфраструктура для жизни" выделено более 492 миллиона рублей.
Дорожники уже установили водопропускные трубы, более чем наполовину восстановили земляное полотно, а также демонтировали старую автобусную остановку и приступили к формированию откосов дороги. Специалистам предстоит восстановить покрытие на двух мостах, сделать основание дороги и установить барьерные ограждения.
