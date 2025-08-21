https://ria.ru/20250821/priamure-2036636522.html
В Приамурье ребенка вытащили из котлована с гудроном
В Приамурье ребенка вытащили из котлована с гудроном - РИА Новости, 21.08.2025
В Приамурье ребенка вытащили из котлована с гудроном
Спасатели вытащили девочку-подростка из котлована с разлитым гудроном на заброшенном промышленном объекте в селе Тамбовка Амурской области, сообщает Амурский... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T06:59:00+03:00
2025-08-21T06:59:00+03:00
2025-08-21T09:45:00+03:00
хорошие новости
происшествия
амурская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036651510_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_bedfe48ab95f687975df28bdba1c4c3e.jpg
https://ria.ru/20250816/jakutija-2035729187.html
амурская область
происшествия, амурская область
Хорошие новости, Происшествия, Амурская область
В Приамурье ребенка вытащили из котлована с гудроном
Спасатели вытащили ребенка из котлована с разлитым гудроном в селе Приамурья
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 авг — РИА Новости. Спасатели вытащили девочку-подростка из котлована с разлитым гудроном на заброшенном промышленном объекте в селе Тамбовка Амурской области, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.
Сообщение об упавшем в котлован ребенке поступило в среду, в 19:20 (13:20 мск), в пожарную часть № 60 села Тамбовка. На место выехала аварийно-спасательная группа из трех человек.
"В указанном районе находится площадка неработающего кирпичного завода. На ее территории расположены фундаменты промышленных построек с разлитым гудроном. Именно здесь, в котловане, спасатели обнаружили девочку, 2013 года рождения, и приступили к оказанию помощи. Ребенка благополучно извлекли, его жизни и здоровью ничего не угрожает", — говорится в сообщении.