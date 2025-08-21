https://ria.ru/20250821/priamure-2036636522.html

В Приамурье ребенка вытащили из котлована с гудроном

2025-08-21T06:59:00+03:00

хорошие новости

происшествия

амурская область

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 авг — РИА Новости. Спасатели вытащили девочку-подростка из котлована с разлитым гудроном на заброшенном промышленном объекте в селе Тамбовка Амурской области, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности. Сообщение об упавшем в котлован ребенке поступило в среду, в 19:20 (13:20 мск), в пожарную часть № 60 села Тамбовка. На место выехала аварийно-спасательная группа из трех человек. "В указанном районе находится площадка неработающего кирпичного завода. На ее территории расположены фундаменты промышленных построек с разлитым гудроном. Именно здесь, в котловане, спасатели обнаружили девочку, 2013 года рождения, и приступили к оказанию помощи. Ребенка благополучно извлекли, его жизни и здоровью ничего не угрожает", — говорится в сообщении.

амурская область

