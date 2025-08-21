Рейтинг@Mail.ru
В Приамурье ребенка вытащили из котлована с гудроном - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
06:59 21.08.2025 (обновлено: 09:45 21.08.2025)
https://ria.ru/20250821/priamure-2036636522.html
В Приамурье ребенка вытащили из котлована с гудроном
В Приамурье ребенка вытащили из котлована с гудроном - РИА Новости, 21.08.2025
В Приамурье ребенка вытащили из котлована с гудроном
Спасатели вытащили девочку-подростка из котлована с разлитым гудроном на заброшенном промышленном объекте в селе Тамбовка Амурской области, сообщает Амурский... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T06:59:00+03:00
2025-08-21T09:45:00+03:00
хорошие новости
происшествия
амурская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036651510_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_bedfe48ab95f687975df28bdba1c4c3e.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 авг — РИА Новости. Спасатели вытащили девочку-подростка из котлована с разлитым гудроном на заброшенном промышленном объекте в селе Тамбовка Амурской области, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности. Сообщение об упавшем в котлован ребенке поступило в среду, в 19:20 (13:20 мск), в пожарную часть № 60 села Тамбовка. На место выехала аварийно-спасательная группа из трех человек. "В указанном районе находится площадка неработающего кирпичного завода. На ее территории расположены фундаменты промышленных построек с разлитым гудроном. Именно здесь, в котловане, спасатели обнаружили девочку, 2013 года рождения, и приступили к оказанию помощи. Ребенка благополучно извлекли, его жизни и здоровью ничего не угрожает", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250816/jakutija-2035729187.html
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036651510_126:0:1059:700_1920x0_80_0_0_495b7f326aab5d3faa74479f217146b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, амурская область
Хорошие новости, Происшествия, Амурская область
В Приамурье ребенка вытащили из котлована с гудроном

Спасатели вытащили ребенка из котлована с разлитым гудроном в селе Приамурья

© Амурская бассейновая природоохранная прокуратураКотлован с разлитым гудроном на заброшенном промышленном объекте в селе Тамбовка Амурской области
Котлован с разлитым гудроном на заброшенном промышленном объекте в селе Тамбовка Амурской области - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Амурская бассейновая природоохранная прокуратура
Котлован с разлитым гудроном на заброшенном промышленном объекте в селе Тамбовка Амурской области
Читать ria.ru в
Дзен
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 авг — РИА Новости. Спасатели вытащили девочку-подростка из котлована с разлитым гудроном на заброшенном промышленном объекте в селе Тамбовка Амурской области, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.
Сообщение об упавшем в котлован ребенке поступило в среду, в 19:20 (13:20 мск), в пожарную часть № 60 села Тамбовка. На место выехала аварийно-спасательная группа из трех человек.
"В указанном районе находится площадка неработающего кирпичного завода. На ее территории расположены фундаменты промышленных построек с разлитым гудроном. Именно здесь, в котловане, спасатели обнаружили девочку, 2013 года рождения, и приступили к оказанию помощи. Ребенка благополучно извлекли, его жизни и здоровью ничего не угрожает", — говорится в сообщении.
Вертолет МЧС России - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
В Якутии спасли семью из четырех человек с детьми
16 августа, 04:55
 
Хорошие новостиПроисшествияАмурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала