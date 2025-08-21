https://ria.ru/20250821/potok-2036873026.html

Арестованного украинца связывали с "Северными потоками" еще в 2024 году

Имя украинца Сергея Кузнецова, арестованного в Италии по подозрению в причастности к взрывам на газопроводах "Северный поток", фигурировало в числе...

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Имя украинца Сергея Кузнецова, арестованного в Италии по подозрению в причастности к взрывам на газопроводах "Северный поток", фигурировало в числе предполагаемых исполнителей теракта еще в мае 2024 года, выяснило РИА Новости. Ранее генпрокуратура Германии сообщила, что в Италии по ее ордеру был арестован 49-летний мужчина по подозрению в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток". По данным итальянской газеты Corriere della Sera, арестованного украинца зовут Сергей Кузнецов. Как выяснило РИА Новости, в мае прошлого года экс-депутат Рады Андрей Деркач уже называл "практически всю группу" предполагаемых исполнителей теракта на "Северных потоках". Тогда он рассказывал агентству "Белта", что в неё входят "Бургомистренко Андрей Анатольевич, интересный персонаж … это и сам Роман Червинский ... это Кузнецов Сергей Анатольевич, офицер 7-го управления контрразведки СБУ … Варрава Олег Юрьевич, Руслан Руденко, бывший заместитель мэра Белоцеркви". По данным Деркача, операция проходила под кураторством Кристофера Смита, сотрудника ЦРУ и "второго человека в посольстве США на Украине" на тот момент. Как сообщали итальянские правоохранители, Кузнецов помещен в тюрьму города Римини. Арест 49-летнего мужчины произошел ранним утром в четверг в городке Сан-Клементе провинции Римини, куда он приехал на отдых с семьей. О его приезде в Италию местной полиции сообщили иностранные коллеги. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

