21:13 21.08.2025 (обновлено: 21:32 21.08.2025)
СМИ раскрыли имя украинца, арестованного по делу о "Северных потоках"
в мире
италия
северный поток
РИМ, 21 авг- РИА Новости. Украинца, арестованного в Италии по подозрению в причастности к взрывам на газопроводах "Северный поток", зовут Сергей Кузнецов, пишет в четверг газета Corriere della Sera.Итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который, предположительно, вел координацию диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года.Кузнецова арестовали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей.По сообщению газеты, Кузнецов использовал для регистрации в гостиничном комплексе свои подлинные данные. По оценке издания, действия немецких правоохранителей позволяют предположить, что они были в курсе намерений украинца поехать на каникулы на побережье Адриатического моря.Говоря о роли Кузнецова в теракте, Corriere пишет, что он был капитаном яхты "Андромеда", которая использовалось для перевозки взрывчатки к газопроводам в Балтийском море.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
в мире, италия, северный поток
В мире, Италия, Северный поток
РИМ, 21 авг- РИА Новости. Украинца, арестованного в Италии по подозрению в причастности к взрывам на газопроводах "Северный поток", зовут Сергей Кузнецов, пишет в четверг газета Corriere della Sera.
Итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который, предположительно, вел координацию диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года.
Кузнецова арестовали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей.
По сообщению газеты, Кузнецов использовал для регистрации в гостиничном комплексе свои подлинные данные. По оценке издания, действия немецких правоохранителей позволяют предположить, что они были в курсе намерений украинца поехать на каникулы на побережье Адриатического моря.
Говоря о роли Кузнецова в теракте, Corriere пишет, что он был капитаном яхты "Андромеда", которая использовалось для перевозки взрывчатки к газопроводам в Балтийском море.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
