https://ria.ru/20250821/pokupka-2036659250.html
Новая Зеландия закупит вертолеты Seahawk и самолеты Airbus
Новая Зеландия закупит вертолеты Seahawk и самолеты Airbus - РИА Новости, 21.08.2025
Новая Зеландия закупит вертолеты Seahawk и самолеты Airbus
Правительство Новой Зеландии подтвердило планы приобрести пять морских вертолётов MH-60R Seahawk и два дальнемагистральных самолёта Airbus A321XLR общей... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T10:20:00+03:00
2025-08-21T10:20:00+03:00
2025-08-21T10:54:00+03:00
новая зеландия
самолеты
вертолеты
сша
австралия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036664913_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb2d4f9b4c02267ce1ba04626b292e15.jpg
ДЖАКАРТА, 21 авг — РИА Новости. Правительство Новой Зеландии подтвердило планы приобрести пять морских вертолётов MH-60R Seahawk и два дальнемагистральных самолёта Airbus A321XLR общей стоимостью 2,7 миллиарда новозеландских долларов (1,5 миллиарда долларов США), сообщает радио RNZ. В сообщении уточняется, что новая техника заменит устаревшие Seasprite и Boeing 757. Министр обороны Джудит Коллинз и министр иностранных дел страны Уинстон Питерс объявили о приобретениях на пресс-конференции в парламентском комплексе Beehive (Улей), назвав их важнейшими шагами для обеспечения того, чтобы оборонные активы Новой Зеландии были боеспособными, совместимыми и надежными. "Эти пять Seahawk повысят наступательные и оборонительные возможности и радиус действия фрегатов Новой Зеландии, а также обеспечат совместимость с нашим союзником - Австралией - и другими партнерами", — отметила министр Коллинз. Закупка будет проведена ускоренно через американскую программу Foreign Military Sales, минуя широкий тендер. Окончательное бизнес-обоснование кабинет министров рассмотрит в следующем году, сообщает радио. Глава МИД Питерс подчеркнул, что эти решения отражают реакцию правительства на резко ухудшающуюся ситуацию в сфере безопасности. "Глобальная напряженность растет стремительно, и мы должны инвестировать в национальную безопасность, чтобы обеспечить экономическое процветание", — отметил дипломат.
новая зеландия
сша
австралия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036664913_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_1b879c4c5b7ab6e8fe510a7527d73cb5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая зеландия, самолеты, вертолеты, сша, австралия
Новая Зеландия, Самолеты, Вертолеты, США, Австралия
Новая Зеландия закупит вертолеты Seahawk и самолеты Airbus
Новая Зеландия купит пять вертолетов Seahawk и два самолета Airbus $1,5 млрд
ДЖАКАРТА, 21 авг — РИА Новости. Правительство Новой Зеландии подтвердило планы приобрести пять морских вертолётов MH-60R Seahawk и два дальнемагистральных самолёта Airbus A321XLR общей стоимостью 2,7 миллиарда новозеландских долларов (1,5 миллиарда долларов США), сообщает радио RNZ.
В сообщении уточняется, что новая техника заменит устаревшие Seasprite и Boeing 75
7. Министр обороны Джудит Коллинз и министр иностранных дел страны Уинстон Питерс объявили о приобретениях на пресс-конференции в парламентском комплексе Beehive (Улей), назвав их важнейшими шагами для обеспечения того, чтобы оборонные активы Новой Зеландии
были боеспособными, совместимыми и надежными.
"Эти пять Seahawk повысят наступательные и оборонительные возможности и радиус действия фрегатов Новой Зеландии, а также обеспечат совместимость с нашим союзником - Австралией
- и другими партнерами", — отметила министр Коллинз.
Закупка будет проведена ускоренно через американскую программу Foreign Military Sales, минуя широкий тендер. Окончательное бизнес-обоснование кабинет министров рассмотрит в следующем году, сообщает радио.
Глава МИД Питерс подчеркнул, что эти решения отражают реакцию правительства на резко ухудшающуюся ситуацию в сфере безопасности.
"Глобальная напряженность растет стремительно, и мы должны инвестировать в национальную безопасность, чтобы обеспечить экономическое процветание", — отметил дипломат.