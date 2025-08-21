https://ria.ru/20250821/pokupka-2036659250.html

Новая Зеландия закупит вертолеты Seahawk и самолеты Airbus

Новая Зеландия закупит вертолеты Seahawk и самолеты Airbus - РИА Новости, 21.08.2025

Новая Зеландия закупит вертолеты Seahawk и самолеты Airbus

Правительство Новой Зеландии подтвердило планы приобрести пять морских вертолётов MH-60R Seahawk и два дальнемагистральных самолёта Airbus A321XLR общей... РИА Новости, 21.08.2025

ДЖАКАРТА, 21 авг — РИА Новости. Правительство Новой Зеландии подтвердило планы приобрести пять морских вертолётов MH-60R Seahawk и два дальнемагистральных самолёта Airbus A321XLR общей стоимостью 2,7 миллиарда новозеландских долларов (1,5 миллиарда долларов США), сообщает радио RNZ. В сообщении уточняется, что новая техника заменит устаревшие Seasprite и Boeing 757. Министр обороны Джудит Коллинз и министр иностранных дел страны Уинстон Питерс объявили о приобретениях на пресс-конференции в парламентском комплексе Beehive (Улей), назвав их важнейшими шагами для обеспечения того, чтобы оборонные активы Новой Зеландии были боеспособными, совместимыми и надежными. "Эти пять Seahawk повысят наступательные и оборонительные возможности и радиус действия фрегатов Новой Зеландии, а также обеспечат совместимость с нашим союзником - Австралией - и другими партнерами", — отметила министр Коллинз. Закупка будет проведена ускоренно через американскую программу Foreign Military Sales, минуя широкий тендер. Окончательное бизнес-обоснование кабинет министров рассмотрит в следующем году, сообщает радио. Глава МИД Питерс подчеркнул, что эти решения отражают реакцию правительства на резко ухудшающуюся ситуацию в сфере безопасности. "Глобальная напряженность растет стремительно, и мы должны инвестировать в национальную безопасность, чтобы обеспечить экономическое процветание", — отметил дипломат.

2025

