Число задержанных поездов в направлении Крыма сохраняется на уровне десяти

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Число задержанных поездов в направлении Крыма сохраняется на уровне десяти, сообщает железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ), который осуществляет эти перевозки. "В пути следования задерживаются поезда "Таврия", - говорится в сообщении. Время опоздания на 19.00 мск в Крым: №068 Москва – Симферополь, отправлением 20.08, опоздание 5,5 часов, №92 Москва – Севастополь, отправлением 20.08, опоздание 1 час, №173 Москва – Евпатория, отправлением 20.08, опоздание 1 час, №179 Санкт-Петербург – Евпатория, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часа и №97 Москва – Симферополь, отправлением 21.08, опоздание 1 час В направлении из Крыма задерживаются следующие поезда: №28 Симферополь – Москва, отправлением 20.08, опоздание 4 часа, №164 Феодосия – Москва, отправлением 20.08, опоздание 3 часа, №008 Севастополь – Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 3 часа, №180 Евпатория – Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 4 часа, а также №068 Симферополь – Москва, отправлением 20.08, опоздание 4 часа. Отмечается, что время задержки в пути может измениться. Компания использует все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути. "Гранд Сервис Экспресс" дополнил, что питьевую воду пассажиры могут взять в кулерах, также им по возможности предоставляется питание.

