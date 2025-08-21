Рейтинг@Mail.ru
Число задержанных поездов в направлении Крыма сохраняется на уровне десяти - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:15 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/poezda-2036867268.html
Число задержанных поездов в направлении Крыма сохраняется на уровне десяти
Число задержанных поездов в направлении Крыма сохраняется на уровне десяти - РИА Новости, 21.08.2025
Число задержанных поездов в направлении Крыма сохраняется на уровне десяти
Число задержанных поездов в направлении Крыма сохраняется на уровне десяти, сообщает железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ), который... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T22:15:00+03:00
2025-08-21T22:15:00+03:00
москва
республика крым
гранд сервис экспресс
россия
туризм
новости - туризм
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888213231_0:151:3159:1928_1920x0_80_0_0_3871b82c17b62824cad496bb14772b03.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Число задержанных поездов в направлении Крыма сохраняется на уровне десяти, сообщает железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ), который осуществляет эти перевозки. "В пути следования задерживаются поезда "Таврия", - говорится в сообщении. Время опоздания на 19.00 мск в Крым: №068 Москва – Симферополь, отправлением 20.08, опоздание 5,5 часов, №92 Москва – Севастополь, отправлением 20.08, опоздание 1 час, №173 Москва – Евпатория, отправлением 20.08, опоздание 1 час, №179 Санкт-Петербург – Евпатория, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часа и №97 Москва – Симферополь, отправлением 21.08, опоздание 1 час В направлении из Крыма задерживаются следующие поезда: №28 Симферополь – Москва, отправлением 20.08, опоздание 4 часа, №164 Феодосия – Москва, отправлением 20.08, опоздание 3 часа, №008 Севастополь – Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 3 часа, №180 Евпатория – Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 4 часа, а также №068 Симферополь – Москва, отправлением 20.08, опоздание 4 часа. Отмечается, что время задержки в пути может измениться. Компания использует все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути. "Гранд Сервис Экспресс" дополнил, что питьевую воду пассажиры могут взять в кулерах, также им по возможности предоставляется питание.
https://ria.ru/20250821/poezda-2036638155.html
https://ria.ru/20250818/biometriya-2035971398.html
москва
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888213231_428:0:3159:2048_1920x0_80_0_0_3d546743cebbfd15893c1776c01b6ad4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, республика крым, гранд сервис экспресс , россия, туризм, новости - туризм, общество
Москва, Республика Крым, Гранд Сервис Экспресс , Россия, Туризм, Новости - Туризм, Общество
Число задержанных поездов в направлении Крыма сохраняется на уровне десяти

Число задержанных поездов "Таврия" в направлении Крыма держится на уровне десяти

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкПассажир из скорого двухэтажного поезда "Таврия" из Москвы на железнодорожном вокзале Феодосии
Пассажир из скорого двухэтажного поезда Таврия из Москвы на железнодорожном вокзале Феодосии - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Пассажир из скорого двухэтажного поезда "Таврия" из Москвы на железнодорожном вокзале Феодосии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Число задержанных поездов в направлении Крыма сохраняется на уровне десяти, сообщает железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ), который осуществляет эти перевозки.
"В пути следования задерживаются поезда "Таврия", - говорится в сообщении.
Пассажирский поезд - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Движение поездов в Воронежской области после падения БПЛА восстановили
Вчера, 07:14
Время опоздания на 19.00 мск в Крым: №068 МоскваСимферополь, отправлением 20.08, опоздание 5,5 часов, №92 Москва – Севастополь, отправлением 20.08, опоздание 1 час, №173 Москва – Евпатория, отправлением 20.08, опоздание 1 час, №179 Санкт-Петербург – Евпатория, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часа и №97 Москва – Симферополь, отправлением 21.08, опоздание 1 час
В направлении из Крыма задерживаются следующие поезда: №28 Симферополь – Москва, отправлением 20.08, опоздание 4 часа, №164 Феодосия – Москва, отправлением 20.08, опоздание 3 часа, №008 Севастополь – Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 3 часа, №180 Евпатория – Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 4 часа, а также №068 Симферополь – Москва, отправлением 20.08, опоздание 4 часа.
Отмечается, что время задержки в пути может измениться. Компания использует все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути.
"Гранд Сервис Экспресс" дополнил, что питьевую воду пассажиры могут взять в кулерах, также им по возможности предоставляется питание.
Пассажирский поезд - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
В России в сентябре меняются правила посадки на поезда дальнего следования
18 августа, 05:16
 
МоскваРеспублика КрымГранд Сервис ЭкспрессРоссияТуризмНовости - ТуризмОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала