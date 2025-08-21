https://ria.ru/20250821/poezda-2036638155.html
Движение поездов в Воронежской области после падения БПЛА восстановили
Движение поездов в Воронежской области после падения БПЛА восстановили
2025-08-21T07:14:00+03:00
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Движение поездов на участке Россошь-Сохрановка после ЧП с БПЛА возобновлено, все поезда, задержанные из-за падения БПЛА в районе станций Журавка и Райновская в Воронежской области, отправлены по своим маршрутам, сообщили в РЖД.Губернатор Воронежской области Александр Гусев в четверг сообщал, что ПВО в одном из районов на юге региона уничтожила уже более пяти БПЛА, предварительно, пострадавших нет. При этом, по его словам, был поврежден объект энергетики, без света оставались несколько сел, также был задержан ряд пассажирских поездов. Позднее в РЖД сообщали, что движение 19 поездов приостановлено из-за падения БПЛА в районе станций Журавка и Райновская на участке Россошь-Сохрановка, пострадавших не было, а для координации восстановительных работ был создан оперштаб."Движение поездов на участке Россошь-Сохрановка возобновлено. Все поезда, задержанные сегодня из-за падения БПЛА в районе станций Журавка и Райновская в Воронежской области, отправлены по своим маршрутам", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.Отмечается, что пассажиры поездов, следующих с задержкой более четырех часов, будут обеспечены питанием."РЖД используют все возможности по минимизации времени задержки поездов", - добавили в компании.
