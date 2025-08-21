Рейтинг@Mail.ru
После падения БПЛА в Воронежской области задерживаются 19 поездов
06:51 21.08.2025 (обновлено: 13:25 21.08.2025)
После падения БПЛА в Воронежской области задерживаются 19 поездов
2025-08-21T06:51:00+03:00
2025-08-21T13:25:00+03:00
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В связи с происшествием после падения БПЛА на участке Россошь — Сохрановка в Воронежской области задерживаются 19 поездов, максимальное время задержки поездов составляет около четырех часов, сообщили в РЖД. Губернатор Воронежской области Александр Гусев ранее четверг сообщал, что ПВО в одном из районов на юге региона уничтожила уже более пяти БПЛА, предварительно, пострадавших нет. При этом, по его словам, был поврежден объект энергетики, без света оставались несколько сел, также был задержан ряд пассажирских поездов. Позднее в РЖД сообщали, что движение поездов приостановлено из-за падения БПЛА в районе станций Журавка и Райновская на участке Россошь — Сохрановка, пострадавших не было, а для координации восстановительных работ был создан оперштаб. "В настоящее время в связи с происшествием на участке Россошь — Сохрановка в Воронежской области задерживаются 19 поездов", — говорится в сообщении в Telegram-канале РЖД. По данным РЖД, речь идет о поездах № 135 "Махачкала — Санкт-Петербург", № 11 "Анапа — Москва", № 143 "Кисловодск — Москва", № 125 "Новороссийск — Москва", а также № 547 "Имеретинский Курорт — Белгород", № 241 "Анапа — Киров", № 285 "Новороссийск — Мурманск", № 459 "Адлер — Тамбов", № 246 "Санкт-Петербург — Ейск". Кроме того, задержки коснулись поездов № 68 "Москва — Симферополь", № 234 "Москва — Новороссийск", № 144 "Москва — Кисловодск", № 576 "Москва — Имеретинский Курорт", а также № 114 "Москва — Краснодар", № 480 "Санкт-Петербург — Сухуми", № 20 "Москва — Ростов-на-Дону", № 49 "Кисловодск — Санкт-Петербург", № 217 "Анапа — Москва" и № 512 "Воркута — Новороссийск". По состоянию на 6:35 мск, максимальное время задержки поездов составляет около четырех часов. "Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов", — добавили в РЖД.
воронежская область
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В связи с происшествием после падения БПЛА на участке Россошь — Сохрановка в Воронежской области задерживаются 19 поездов, максимальное время задержки поездов составляет около четырех часов, сообщили в РЖД.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев ранее четверг сообщал, что ПВО в одном из районов на юге региона уничтожила уже более пяти БПЛА, предварительно, пострадавших нет. При этом, по его словам, был поврежден объект энергетики, без света оставались несколько сел, также был задержан ряд пассажирских поездов. Позднее в РЖД сообщали, что движение поездов приостановлено из-за падения БПЛА в районе станций Журавка и Райновская на участке Россошь — Сохрановка, пострадавших не было, а для координации восстановительных работ был создан оперштаб.
03:28
"В настоящее время в связи с происшествием на участке Россошь — Сохрановка в Воронежской области задерживаются 19 поездов", — говорится в сообщении в Telegram-канале РЖД.
По данным РЖД, речь идет о поездах № 135 "Махачкала — Санкт-Петербург", № 11 "Анапа — Москва", № 143 "Кисловодск — Москва", № 125 "Новороссийск — Москва", а также № 547 "Имеретинский Курорт — Белгород", № 241 "Анапа — Киров", № 285 "Новороссийск — Мурманск", № 459 "Адлер — Тамбов", № 246 "Санкт-Петербург — Ейск".
Кроме того, задержки коснулись поездов № 68 "Москва — Симферополь", № 234 "Москва — Новороссийск", № 144 "Москва — Кисловодск", № 576 "Москва — Имеретинский Курорт", а также № 114 "Москва — Краснодар", № 480 "Санкт-Петербург — Сухуми", № 20 "Москва — Ростов-на-Дону", № 49 "Кисловодск — Санкт-Петербург", № 217 "Анапа — Москва" и № 512 "Воркута — Новороссийск".
По состоянию на 6:35 мск, максимальное время задержки поездов составляет около четырех часов.
"Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов", — добавили в РЖД.
