В Воронежской области из-за падения БПЛА приостановили движение поездов

В Воронежской области из-за падения БПЛА приостановили движение поездов

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Движение поездов приостановили в Воронежской области из-за падения БПЛА в районе станций Журавка и Райновская, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале РЖД."В результате падения БПЛА в районе станций Журавка и Райновская (участок Россошь — Сохрановка, Воронежская область) отсутствует напряжение в контактной сети. Пострадавших нет. Движение поездов приостановлено", — говорится в заявлении.Из-за ЧП задерживаются 19 составов. Для координации восстановительных работ в РЖД создан оперативный штаб. В компании заверили, что делают все возможное для сокращении времени задержки пассажирских поездов.Ранее воронежский губернатор Александр Гусев сообщил, что из-за падения БПЛА поврежден объект энергетики, без света остаются несколько сел, задержан ряд пассажирских поездов. Всего силы ПВО сбили более десяти беспилотников.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

