13:26 21.08.2025 (обновлено: 13:36 21.08.2025)
Семь поездов в сообщении с Крымом идут с задержкой
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Семь пассажирских поездов "Таврия" в направлении Крыма и обратно задерживаются в пути следования, причины задержки не указываются, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс"."В пути следования задерживаются семь поездов "Таврия". Время опоздания на 13.00 мск: в Крым: №068 Москва – Симферополь, отправлением 20 августа, опоздание пять часов, №007 Санкт-Петербург – Севастополь, отправлением 20 августа, опоздание полтора часа, №163 Москва – Феодосия, отправлением 20 августа, опоздание полтора часа, №92 Москва – Севастополь, отправлением 20 августа, опоздание один час", - говорится в сообщении.Уточняется, что из Крыма задерживается три состава: №18 Симферополь – Москва, отправлением 20 августа, опоздание полтора часа, №28 Симферополь – Москва, отправлением 20 августа, опоздание три часа и №164 Феодосия – Москва, отправлением 20 августа, опоздание два часа."Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - отметили в компании.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПассажирский поезд на Крымском мосту
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Пассажирский поезд на Крымском мосту. Архивное фото
Республика КрымГранд Сервис ЭкспрессПроисшествияМоскваСимферополь
 
 
