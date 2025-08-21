https://ria.ru/20250821/peterburg-2036869273.html

В Петербурге потушили загоревшийся прогулочный катер

Прогулочный катер, ранее загоревшийся в Санкт-Петербурге, потушен, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. РИА Новости, 21.08.2025

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Прогулочный катер, ранее загоревшийся в Санкт-Петербурге, потушен, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. Ранее ведомство сообщало, что, предварительно, около 21.30 мск четверга в акватории реки Фонтанки произошло возгорание маломерного судна "Эдвард". Как сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СЗФО, установлено, что катер загорелся изнутри, никто не пострадал. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта. "Возгорание ликвидировано", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

