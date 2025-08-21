https://ria.ru/20250821/peterburg-2036868889.html
В Петербурге загорелся прогулочный катер
Прокуратура проводит проверку после возгорания прогулочного катера в Санкт-Петербурге, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. РИА Новости, 21.08.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после возгорания прогулочного катера в Санкт-Петербурге, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "По предварительным данным, 21 августа около 21.30 в акватории реки Фонтанки произошло возгорание маломерного судна "Эдвард", - говорится в сообщении. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта. Как сообщает Управление на транспорте МВД России по СЗФО, предварительно установлено, что катер загорелся изнутри. Пострадавших нет.
